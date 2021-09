Cum au poreclit-o serviciile secrete americane pe Melania Trump

Stephanie Grisham va lansa în curând cartea I’ll Take Your Questions Now, în care scrie despre reacțiile Melaniei Trump la infidelitățile soțului ei, dar și despre câteva dintre ținutele controversate pe care aceasta le-a purtat în timp ce era primă doamnă și despre dificultățile ei de scriere în limba engleză.

În calitate ei de secretar de presă al președintelui Donald Trump și apoi de șefă de cabinet a Melaniei Trump, Grisham a putut observa de aproape cu ce presiuni vine la pachet un rol de conducere atât de important, dar și cum se comportă una dintre cele mai puternice familii din lume în spatele ușilor închise.

Potrivit Washington Post, unul dintre lucrurile dezvăluite de Grisham în cartea de 352 de pagini este faptul că serviciile secrete americane au poreclit-o „Rapunzel” pe Melania Trump, din cauză că, la fel ca prințesa închisă în turn, părăsea doar rareori Casa Albă. Agenții chiar preferau să asigure protecția primei doamne, pentru că asta le permitea să petreacă mai mult timp cu familiile lor.

Melania, care a împlinit 51 de ani în aprilie, va fi cu siguranță nemulțumită de conținutul acestei cărți, lucru dovedit și de o declarație recentă din partea biroului ei de presă: „Intenția din spatele acestei cărți este evidentă. Este o încercare de a răscumpăra o performanță slabă ca secretar de presă, relații personale eșuate și un comportament neprofesionist în Casa Albă. Prin neadevăr și trădare, ea caută să câștige relevanță și bani în detrimentul doamnei Trump”.

Potrivit The New York Times, cartea documentează și furia fostei FLOTUS la adresa soțului ei, în timp ce detalii despre presupusele lui relații cu alte femei ocupau primele pagini ale ziarelor. „După ce a apărut în presă povestea cu starul porno Stormy Daniels și toate acuzațiile care au urmat de la alte femei, am simțit practic că doamna Trump s-a dezlănțuit”, a scris Grisham.

Pe măsură ce mandatul lui Donald Trump se apropia de final, pare să releve cartea, soția lui era tot mai dezinteresată de ce se aștepta de la ea, dormind în noaptea alegerilor și preferând să participe la o sesiune foto pe 6 ianuarie în loc să comenteze despre atacul de la Capitol.

