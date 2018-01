Detalii despre Dolores O’Riordan – cum era cu doar câteva ore înainte de decesul său

Într-o declarație obținută de publicația PEOPLE, Dan Waite, un prieten apropiat al cântăreței, a dezvăluit că Dolores i-a lăsat un mesaj vocal cu doar câteva ore înainte de deces.

”Dolores mi-a lăsat un mesaj vocal după miezul nopții în care imi spunea cât de mult i-a plăcut versiunea Bad Wolves a melodiei Zombie. Abia aștepta să ne vedem la studio, să înregistrăm”, spune Waite.

”Părea plină de viață, glumea și era foarte încântată să se intâlnească cu mine și soția mea săptămâna aceasta. Știrea despre moartea ei m-a devastat și gândurile mele merg spre fostul ei soț, Don, către mama și copiii ei.”

Dolores O’Riordan trebuia să aibă înregistrări în Londra ăn ziua în care a decedat.

Solistul trupei Bad Wolves, Tommy Vext, a scris despre moartea cântăreței pe Facebook luni. ”Suntem șocați și întristați la aflarea veștii despre moartea lui Dolores care a survenit cu câteva ore înaintea programării noastre pentru înregistrarea noii versiuni a melodiei Zombie. Mereu am avut un respect enorm pentru ea ca artist, pentru că nu i-a fost niciodată frică să pună suflet în muzica și versurile ei”, declară Vext, solistul trupei rock Bad Wolves.

”Zombie este un cântec incredibil de personal și, chiar dacă suntem o trupă de hard rock, am simțit mereu că sinceritatea și puterea pe care ea le proiecta pe scenă erau lucruri la care orice trupă ar trebui să aspire, indiferent de genul muzical. Când am auzit că i-a plăcut versiunea noastră a melodiei și că vroia să înregistreze și ea cu noi, a fost cel mai mare compliment pe care o trupă nouă, sau orice trupă de fapt, poate să îl primească”, a continuat acesta.

În concluzie, ”Inimile noastre sunt frânte pentru că nu vom putea aveaa această colaborare și cele mai sincere condoleanțe merg către familie, prieteni, apropiați și fani din Irlanda și din întreaga lume. Sperăm că vom putea să o facem mândră împărțind versiunea noastră a melodiei Zombie cu toată lumea.”

Allen Kovac, CEO al Eleven Music și fostul manager al trupei The Cranberries, a scris deasemenea despre tristul eveniment. ”De prima oară când am cunoscut-o pe Dolores am știut că are un talent enorm. Să fiu manager al trupei și să iau parte la lansarea albumului Zombie, unul dintre cele mai mari albume de la timpul respectiv, a fost o adevărată onoare profesională. Deci, atunci când Dan Waite m-a sunat sugerând o colaborare între Cranberries și Bad Wolves pentru Zombie, am fost foarte nerăbdător să iau parte încă o dată la magia pe care ea o face. Inima mea merge către copiii ei, sper că vor putea găsi pacea, în ciuda acestui eveniment tragic.”

Restul membrilor trupei The Cranberries au vorbit și ei despre moartea artistei. ”Suntem devastați de decesul prietenei noastre, Dolores” spuneau aceștia într-o declarație pe social media. ”A fost un talent extraordinar și ne simțim foarte privilegiați că am făcut parte din viața ei, încă din 1989 atunci când am fondat trupa the Cranberries. Lumea a pierdut azi un adevărat artist.”

Cauza morții solistei nu a fost încă anunțată în mod oficial.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Arhiva Revistei ELLE

