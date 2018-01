Declarația trupei The Cranberries după decesul solistei Dolores O’Riordan

Numeroase vedete și colegi de breaslă și-au exprimat tristețea, șocul și regretul la auzul veștii că Dolores O’Riordan, solista The Cranberries, a încetat din viață.

Colegii ei din trupei The Cranberries au dat publicității o declarație comună, declarație care a fost publicată și pe contul de Twitter al trupei.

“Suntem devastați de trecerea în neființă a prietenei noastre Dolores”, au scris pe Twitter Fergal Lawler, Noel și Mike Hogan.

“A fost un talent extraordinar și ne simțim foarte privilegiați că am făcut parte din viața ei, încă din 1989 atunci când am fondat trupa the Cranberries. Lumea a pierdut azi un adevărat artist”, au mai adăugat ei.

Solista de origine irlandeză Dolores O’Riordan a murit ieri, la Londra, ea fiind găsită fără suflare în camera de hotel de la Hilton London. Solista și trupa The Cranberries se aflau în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări. În acest moment nu este cunoscută cauza decesului.

“Poliția din Westminster se confruntă cu o moarte subită. Polițiștii au fost chemați luni, 15 ianuarie, la ora 9.05 a.m la un hotel din Park Lane. O femeie, cu vârsta de aproximativ 40 de ani, a fost declarată decedată la fața locului. În acest moment, decesul este considerat neașteptat, iar investigațiile sunt în desfășurare”, se arată în declarația făcută de Scotland Yard.

Foto: PR

