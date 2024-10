Delia, detalii neștiute despre soțul ei. Ce a dezvăluit artista despre căsnicia lor: „În familia noastră, Răzvan este…”

Delia se numără printre artistele de succes din România, iar drept dovadă ne stau cariera ei muzicală impresionantă, precum și piesele care ajung hituri.

În ceea ce privește viața personală, Delia formează un cuplu cu Răzvan Munteanu. Cei doi s-au cunoscut în 2010, într-un club de karaoke cunoscut din Centrul Vechi al Bucureștiului. S-au căsătorit în anul 2012 și fac o echipă excelentă și pe plan profesional. Deși sunt discreți când vine vorba despre relația lor, cântăreața a mai făcut cu diverse ocazii declarații referitoare la căsnicia ei.

În cadrul unui interviu acordat recent, Delia a făcut public un detaliu surprinzător despre soțul ei. Artista a recunoscut, cu această ocazie, că are încredere totală în Răzvan Munteanu atunci când vine vorba de diverse investiții strategice, mai ales că partenerul ei are o implicare foarte mare în cariera ei.

„În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea business-ului”, a declarat Delia în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro .

Delia a vorbit acum ceva vreme cu Andra, într-un podcast realizat de aceasta din urmă, despre soțul ei, lucru pe care îl face rareori în contexte publice. Ca atare, se știu destul de puține lucruri despre cuplul pe care îl formează Delia și Răzvan Munteanu, cei doi abținându-se de la declarații despre viața lor personală în cea mai mare parte a timpului. Cu toate astea, artista și partenerul ei de viață au început să povestească mai multe, mai ales în cadrul aparițiilor în felurite podcast-uri în care au participat.

„El este familia mea, numeroasă, pentru că noi avem multe personalități. Este familia mea! A venit în viața mea fix când trebuia și ne-am ciocnit în momentul potrivit. Ca două roci puternice, ca două pietre tari. M-a ajutat, pentru că a simțit că poate să facă asta și eu am simțit că sunt în siguranță cu el, pentru că eram într-o perioadă așa, în care totul era o nebuloasă. Da, mi-am găsit stabilitatea. E bine ca echilibrul tău și stabilitatea să nu depindă în totalitate de nimeni și ajungi la asta prin tot felul de experiențe”, a declarat Delia în podcast-ul Andrei.

Delia mai povestea, în cadrul unui alt podcast, găzduit de Gojira, despre implicarea partenerului său în managementul carierei ei.

„Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin concerte și tot eu i-am zis: ‘hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere. Suntem o familie. (…) Nu trec zile să nu ne vedem. Nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună.”