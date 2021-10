Declarația surprinzătoare a lui Laurențiu Reghecampf despre Anamaria Prodan, cu puțin timp înainte de anunțarea divorțului

Anamaria Prodan și-a lansat zilele trecute cartea intitulată „Da, sunt cea mai bună”, în care se regăsesc și câteva declarații ale lui Laurențiu Reghecampf despre soția lui și despre relația lor. Cartea a fost editată înainte ca Laurențiu Reghecampf să își anunțe decizia de a divorța de Anamaria Prodan, așadar fragmentele scrise de acesta sunt surprinzătoare în contextul actual al relației dintre cei doi.

Laurențiu Reghecampf a avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa impresarei, atât pentru felul în care se comporta în viața de familie, cât și pentru viața profesională. „Eu, mai tăcut din fire, ea vorbăreață și foarte expansivă. Își punea amprenta asupra oricui intra cu ea în contact, fără doar și poate. Nici nu simțeai că te schimbă din rădăcini. (…) M-am întrebat, de multe ori, de unde vine acea putere interioară. Clar de la Dumnezeu, pentru că nu am întâlnit în viața mea un om atât de dârz, de puternic, de luptător, de drept. Anamaria este un exemplu de om adevărat, cum puțini se mai nasc în ziua de azi”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf în cartea Anamariei Prodan, conform Fanatik.

Antrenorul a recunoscut că relația cu Anamaria Prodan i-a schimbat viața, ea fiind, de fapt, secretul din spatele succesului pe care îl are în fotbal, ca antrenor. „Mi-a dat încredere fără limită, mi-a explicat ce înseamnă imaginea în tabloul unui om perfect. Când am încheiat cariera de fotbalist îmi aduc aminte că am ieșit în grădina casei și, zâmbind, mi-a spus: De azi mergem pe alt drum, o să ajungi cel mai mare antrenor! O să facem tot ce este posibil omenesc ca tu să faci istorie în antrenorat. (…) Cred cu tărie că în soarta oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică”, a mai precizat acesta. „A stat lângă mine secundă de secundă și a urmărit ca o leoaică fiecare mișcare a mea și mai ales a celor de lână mine. S-a luptat pentru mine ca nimeni alta pe pământ. Nu a permis nimănui să vorbească un cuvânt rău despre mine. (…) Am înțeles, alături de Anamaria, cât de importantă este imaginea. Cât de serios trebuie să fii în meserie și în viață. Ce educație și ce exemplu trebuie să dai copiilor tăi„, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Anunțul că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează a fost făcut de către antrenorul în vârstă de 45 de ani. Acesta a confirmat speculațiile apărute în ultima vreme în spațiul public și a menționat faptul că își dorește să păstreze discreția și să îi fie respectată această decizie. „Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.

