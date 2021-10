Declarația Otnielei după ce a părăsit competiția Bravo, ai stil! Celebrities clarifică modalitatea abruptă în care aceasta a plecat din cadrul concursului difuzat de Kanal D, pentru care fusese, de-a lungul parcursului ei, atât o favorită a publicului, cât și a juriului format din Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci.

Plecarea sa a fost anunțată în ultima gală chiar de către gazda emisiunii, Ilinca Vandici. „Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului Bravo, ai stil! Celebrities. Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă”.

Declarația Otnielei a venit la câteva zile după anunțul oficial din cadrul emisiunii, pe contul său de pe Instagram. Vedeta a lămurit problemele de sănătate care au împiedicat-o să mai participe la emisiune. „Hello! Mulțumesc pentru mesaje, pentru grijă și pentru gândurile frumoase! Experiența mea la @bravoaistil a luat sfârșit. A fost o călătorie frumoasă, grea, presărata cu multe provocări și situații în care nu am mai fost pusă până acum. Este multă muncă, sunt multe emoții, competitivitate, a fost ceva nou față de ce am făcut până acum.”

„Am întâlnit o echipa de oameni muncitori de care am fost fascinată încă din prima zi. Recunosc că sunt câțiva omuleți care au un loc special în sufletul meu: @dannaseitan, @ilinca.vandicioficial Nicoleta. Vă zic ca este o magie acolo, chiar cu tot greul și cu toată nebunia.”, continuă declarația Otnielei despre plecarea sa din emisiune.

„Sunt bine acum, am avut o sinuzită destul de rea, combinată și cu o răceală și ăsta a fost motivul pentru care nu am putut continua competiția. Mulțumesc pentru experiență, am învățat multe și despre mine. Chiar și în timpul ăsta scurt cât am stat acolo. Vă pup și vă iubesc!”, a mai scris Otniela.

Foto: Instagram

