De ce s-ar fi despărțit Viviana Sposub și Ionuț Rusu. Cei doi au avut o scurtă relație

Viviana Sposub și Ionuț Rusu au fost într-o relație în urmă cu câțiva ani. Cei doi au fost discreți cu povestea lor de dragoste, care a fost de scurtă durată.

Viviana Sposub și Ionuț Rusu nu au făcut foarte multe declarații despre relația lor. În 2020, actorul a confirmat faptul că este adevărată informația conform căreia formează un cuplu alături de Viviana Sposub. La vremea respectivă, comediantul a făcut declarații sumare despre povestea lor de dragoste

Relația dintre Viviana Sposub și Ionuț Rusu nu a fost lungă. Cei doi au fost rezervați în declarațiile lor publice legate de separare, însă fostul concurent de la America Express a vorbit recent despre motivul pentru care a ales să încheie relația cu vedeta.

De asemenea, acum câțiva ani, atunci când Viviana Sposub a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”, ea a adus aminte de relația pe care a avut-o cu Ionuț Rusu în contextul în care Roxana Erdei, cunoscută în social media ca Ruxi Opulență, care a participat și ea în show-ul de la Kanal D, a fost apropiată față de ea și fostul ei partener. Cei trei își petreceau timpul împreună, mergeau în vacanțe, însă, la un moment, lucrurile s-au schimbat dramatic între ei.

„Se crease o relație foarte frumoasă între noi trei, el fiind cel mai bun prieten al lui Ruxi. Mergeam în vacanțe împreună, la petreceri. Eram ca o gașcă. Era foarte frumos, dar până într-o vacanță când el mi-a greșit cu ceva, Ruxi mi-a luat mie apărarea și ei doi au ajuns să se certe. Ei doi s-au certat și a dat vina pe Ruxi că de ce se bagă în oala noastră și în momentul ăla am rupt: Eu nu mai am ce discuta cu voi, vreau să mă retrag. Eu am încercat să vorbesc cu Ruxi și ea nu și-a mai dorit. Nu poți să tragi la infinit de un om dacă nu își mai dorește, dar îi mai dădeam mesaje. Noi am încheiat socotelile, dar eu și el ne-am reluat relația și atunci s-a creat acea situație ciudată. Ei nu mai erau prieteni, dar lucrau împreună. Eu cu ea nu am mai discutat pe niciun subiect de atunci…”, a mărturisit în trecut Viviana Sposub, potrivit kanald.ro.