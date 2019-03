De ce Meghan Markle și Prințul Harry s-au separat complet de Kate Middleton și Prințul William

Știam deja că Meghan Markle și Prințul Harry nu vor mai locui împreună cu Kate Middleton și Prințul William, însă se pare că Ducele și Ducesa de Sussex nici nu vor mai lucra cu aceștia.

Regina Elisabeta a II-a a anunțat ieri, 14 martie, că Prințul Harry și Meghan Markle își vor forma propria echipă în această primăvară. Această schimbare este sprijinită atât de Regină, cât și de Prințul de Wales, tatăl lui Harry. Până acum, Meghan și Prințul Harry făceau parte din Kensington Palace alături de Kate și Prințul William.

„Regina este de acord să se creeze o nouă gospodărie a familiei regale pentru Ducele și Ducesa de Sussex, în urma căsătoriei din luna mai a anului trecut. Gospodăria, care va fi creată cu sprijinul Reginei și a Prințului de Wales, va fi înființată în această primăvară.

Ducele de Sussex are în prezent propriul birou privat, oferindu-i susținere și Ducesei de la logodna Înălțimilor Lor Regale în noiembrie 2017. Această schimbare pregătită cu mult timp înainte va asigura sprijinul permanent al activitităților Ducelui și Ducesei, aceștia formându-și propria familie și o nouă locuință oficială la Frogmore Cottage.

Regina a oferit permisiunea ca biroul Ducelui și Ducesei de Sussex să fie la Palatul Buckingham. Înălțimile Lor Regale vor angaja noi persoane, acestea devenind parte din echipa de comunicare de la Palatul Buckingham, urmând să respecte indicațiile Secretarului de Comunicare al Reginei, Donal McCabe. Palatul Kensington va sprijini în continuare Înălțimile Lor Regale, până când noua echipă este formată”, a transmis biroul de presă al Reginei.

Știam deja că Meghan și Harry se vor muta, însă noutatea este că echipa lor va avea biroul în Palatul Buckingham. Acest lucru nu este deloc neobișnuit, având în vedere că Ducele de Sussex are acolo deja biroul privat.

Noua echipă nu a fost încă anunțată, însă Omid Scobie, reporter regal, a anunțat pe Twitter că Sara Latham, cea care a făcut parte din echipa lui Hilary Clinton în timpul campaniei din 2016, va conduce departamentul de comunicare al Ducilor de Sussex și îi va raporta direct secretarului Reginei pentru Comunicații, Donal McCabe.

Former @HillaryClinton campaign advisor Sara joins Team Sussex from a recently-appointed role at @InsideFreuds where she oversaw global corporate accounts with a particular emphasis on executive thought leadership. She also worked at the British PR firm from 2003-2005. pic.twitter.com/uCYxezxqye

— Omid Scobie (@scobie) March 14, 2019