Amy Pickerill, asistenta lui Meghan Markle, este cea de-a treia angajată care demisionează din personalul regal în ultimele luni

Amy Pickerill, considerată mâna dreaptă a lui Meghan Markle, va demisiona după nașterea copilului Ducelui și Ducesei de Sussex, potrivit reporterului regal Rebecca English. Într-o serie de mesaje postate pe Twitter, Rebecca a dezvăluit detaliile demisiei lui Amy și relația pe care aceasta o are cu Meghan.

Royals in todays #DailyMail – The Duchess of Sussex says her baby will be brought up a feminist regardless of gender and Amy Pickerill, her right-hand woman is to leave. Its very amicable. Amy is moving abroad but has agreed to stay on to help following the birth of her baby. pic.twitter.com/ipzAZ3jn9n

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 9 martie 2019