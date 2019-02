De ce au pierdut brusc milioane de followers pe Instagram vedete importante precum Kylie Jenner și Ariana Grande

Kylie Jenner și Ariana Grande au pierdut brusc milioane de followers, însă unele conturi de vedete, precum cel al lui Kim Kardashian și cel al Selenei Gomez, nu au fost deloc afectate.

Ieri, Ariana Grande nu era departe de a o detrona pe Selena Gomez, amândouă având peste 145 de milioane de followers, însă astăzi numărul celor care o urmăresc pe Ariana a scăzut cu 3 milioane, diferența fiind considerabilă.

O schimbare la fel de dramatică s-a petrecut și în cazul lui Kylie Jenner, care a pierdut peste 2 milioane de followers, având acum 124 milioane. Problema a apărut și în cazul contului Kensington Palace, care postează informații despre viața Ducelui și Ducesei de Cambridge și cea a Ducelui și Ducesei de Sussex, însă pierderile au fost mult mai mici, 150.000 de followers, potrivit elle.com. În schimb, așa cum spuneam și anterior, nu toate vedetele au fost afectate, Selena Gomez și Kim Kardashian păstrându-și numerele impresionante. Care este explicația?

Cei de la Instagram au transmis pe Twitter că a fost pur și simplu o eroare și se lucrează la remedierea acesteia. În schimb, numeroase persoane din întreaga lume s-au confruntat cu această situație astăzi, iar mulți sunt de părere că ar putea fi vorba despre o încercare de a elimina conturile false cu care bloggeri din întreaga lume și-au mărit numărul de followers.

Were aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. Were working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019