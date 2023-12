Dana Rogoz, mărturisiri sincere despre fiica ei, care a început de curând grădinița: „Foarte emoționant pentru noi”

Dana Rogoz a trecut prin momente foarte emoționante, deoarece fiica ei, Lia, a început să meargă la grădiniță. Micuța a fost însoțită de părinții săi, precum și de fratele său, Vlad. Cu toate acestea, deoarece perioada de acomodare la grădiniță abia începe, Lia a rămas doar jumătate de oră, așa cum era prevăzut programul primei zile.

Actrița este foarte activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să împărtășească ultimele noutăți din viața ei cu prietenii virtuali. Astfel, prima zi de grădiniță a Liei nu a putut fi trecută cu vederea, iar vedeta a oferit o perspectivă asupra experienței lor. Într-o postare pe Instagram, Dana Rogoz a povestit cum a decurs prima zi la grădiniță pentru fetița ei și cât de relaxată a plecat după program.

Totodată, Dana Rogoz a specificat că ea și partenerul ei de viață nu au plecat de la grădiniță pentru a nu o lăsa pe fiica lor singură. Deși la început a fost mai dificil pentru Lia să se adapteze, micuța a știut că îi are pe părinți alături de ea, motiv pentru care a reușit să se relaxeze. Ba mai mult, spre finalul programului, micuța a fost foarte liniștită, spre surprinderea părinților.

„A schițat un început de plâns, când m-am îndepărtat de ea prima oară. După care am intrat amândouă în sala grupei ei, mi-a făcut repede o înghețată din plastilină și s-a relaxat complet. Apoi am întrebat-o dacă pot ‘să plec puțin să îmi iau o apă și mă întorc la ea. -Și tata? / -Tata vine și el cu mine, să își ia și el o cafea. – De unde? – De lângă grădiniță. – Bine’. Și am ieșit. Evident că am rămas chiar la intrarea în grădiniță, până când programul de 30 de minute (stabilit de dinainte) s-a încheiat, iar ea a venit la noi de mână cu educatoarea, foarte liniștită și cooperantă. Să vedem mâine cum o fi, dar începutul clar a fost un succes”, a mai spus Dana Rogoz.