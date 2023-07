Dana Rogoz a plecat în vacanță împreună cu familia ei într-o destinație fabuloasă

Dana Rogoz se află în vacanță alături de soțul ei, Radu Dragomir, cei doi copii pe care îi au împreună, Vlad și Lia, și Barbu, băiatul pe care regizorul îl are dintr-o relație anterioară. Actrița a împărtășit câteva impresii despre destinația pe care au ales-o.

Dana Rogoz adoră să călătorească și deseori merge în vacanțe în locuri fabuloase. Actrița și soțul ei au călătorit împreună cu cei doi copii, Vlad și Lia, încă de când aceștia erau foarte mici în locuri îndepărtate. Așa că nu este o surpriză faptul că și de această dată au mers departe de România, și anume în Japonia. Vedeta a mărturisit că își dorea de foarte multă vreme să ajungă în această destinație, însă planurile i-au fost schimbate din cauza pandemiei.

„După toate cărțile lui Haruki Murakami citite, după toate filmele lui Hirokazu Koreeda și animațiile lui Miyazaki văzute, trebuie să mă ciupesc din când în când ca să realizez că am ajuns cu adevărat în Japonia. Îmi doresc de foarte mulți ani această călătorie, dar pandemia ne-a amânat planurile. Am intrat în hotel pe la ora 2 noaptea aseară, după un zbor foarte lung. Era pustiu. Pe ușă scria că trebuie să sunăm dacă venim în intervalul orar 25:00 – 5:00 (ora „25:00” mi s-a părut un detaliu drăguț). Așa că am sunat, am fost ghidați către etajul 36, unde e recepția, iar când am intrat…. oh, doamne… mi-am amintit instantaneu de hotelul din filmul „Lost în Translation” al Sofiei Coppola (de altfel, unul dintre filmele mele preferate din toate timpurile, care siguranță îmi va mai apărea ca referință în minte vacanța asta). Superb, pur și simplu superb!

Fiindu-ne foame după drum, Barbu și Vlad s-au dus la primul 7 Eleven și s-au întors cu o pungă de snacks-uri japoneze, dintre cele mai ciudate. Ciocolata a fost bună, totuși, și orezul fiert cu sare, în pungi de plastic mici, „de buzunar”. Toaletele sunt într-adevăr sofisticate, așa cum citisem. Iar camerele de hotel mici (a noastră teoretic e foarte mare, dar tot mică, de fapt). Și pentru că Vlad nu a vrut să doarmă cu Barbu în cameră aseară, am dormit toți 4 într-un pat destul de îngust, înghesuiți că niște sushi maki într-o caserolă. E ora 14:55 și abia ce ne-am trezit cu toții”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram.