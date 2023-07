Ce spune Dana Rogoz despre creșterea și educația fiului ei, Vlad: „Mă întreb dacă nu cumva ajung să pun presiune pe el”

Dana Rogoz formează alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, unul dintre cuplurile solide și îndrăgite din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, un băiat pe nume Vlad și o fată, pe care o cheamă Lia.

Dana Rogoz și Radu Dragomir se preocupă îndeaproape de educația și creșterea celor doi copii ai lor. În cadrul unui interviu pentru VIVA!, actrița a mărturisit că, în comparație cu soțul ei, are momente când este mai autoritată cu fiul lor, Vlad, în vârstă de 9 ani.

„Între mine și Radu, eu sunt părintele mai autoritar – părintele de teme. Am așteptări mari de el, e adevărat, pe care încerc să mi le temperez. Dar asta se întâmplă (cel puțin) din două motive. În primul rând, pentru că văd ce potențial există în el și că are o mințișoară care ar putea să-l ducă departe. Dar și pentru că ăsta e singurul traseu pe care eu îl cunosc Eu am muncit de mică pentru pasiunea mea, dar făceam și performanță la școală, deci trăgeam de mine constant.”

Dana Rogoz a recunoscut că nu își dorește neapărat să pună presiuni pe fiul ei, Vlad, dar are așteptări foarte mari de la el.

În ceea ce privește accesul la tehnologie, Dana Rogoz spune că nu îi interzice fiului ei să se uite la televizor sau pe telefon, dar acesta respectă câteva reguli

„Nu îi interzic accesul la TV sau telefon. Nu are telefonul lui, dar are voie să se uite pe un anumit tip de conținut pe telefoanele noastre. Nu are IG, TikTok, nu îl interesează social media. Vrea să urmărească strict anumite videouri pe YouTube legate de gaming. Dar are un timp limitat la maximum 30 de minute pe zi, de care încercăm să ne ținem. În plus, eu i-am explicat că sunt OK și să joace nu știu ce joc nou, care se discută între colegi, atât timp cât joacă asta pe telefon sau consolă, nu îl face sedentar și nu îi mănâncă din timpul pentru școală și citit. Drept urmare, dacă el se organizează și își termină temele, continuă să meargă de două ori pe săptămână să facă mișcare și citește zilnic cel puțin la fel de mult pe cât se uită la ecrane, noi suntem OK. Așa că, înainte de a-și consuma cele 30 de minute de ecrane, el trebuie să aibă cele 30 de minute de lectură. În plus, când va ajunge la 100 de cărți citite, i-am promis că îi vom face o petrecere cu prietenii. A trecut de 50.”