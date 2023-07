Experiența foarte neplăcută prin care a trecut Delia în Varșovia: „Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul”

Delia este una dintre cele mai cunoscute și bine cotate artiste din România, care se bucură de admirația a milioane de fani. Jurata de la IUmor și X Factor are un program foarte încărcat, iar concertele sunt programate pentru o lungă perioadă de timp. Cântăreața are o carieră muzicală de invidiat și de fiecare dată a demonstrat faptul că reușește să se adapteze trend-urilor și să le integreze în stilul ei.

Artista are o relație foarte apropiată cu fanii, cărora le dezvăluie aspectele vieții ei profesionale, dar și personale și le vorbește despre evenimentele mai mult sau mai puțin plăcute de care are parte. Despre un eveniment foarte neplăcut a făcut de această dată dezvăluiri artista.

Mai exact, Delia și-a dorit foarte mult să ajungă la concertul pe care l-a susținut celebra Beyonce la Varșovia, însă a avut neplăcuta surpriză să vadă, chiar la intrarea pe stadion, că biletele cumpărate online nu erau valabile.

„Voiam să vă spun să aveți mare grijă dacă vă luați vreodată bilete de pe Viagogo, mare grijă că sunt foarte multe țepe. Țepe cum ne-am luat noi care ne-am trezit foarte târziu că vrem bilete în zona Club Rennaisance, să fiu cât mai aproape, să văd cât mai bine, să aud cât mai bine. Ne-am dat seama când am vrut să luăm brățările, când am ajuns, că erau vândute de două ori înainte altor persoane. Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul, plus venit în Varșovia. Aveți grijă, luați direct de la sursă, nu eram singurii care aveam problema asta, nu mai luați de la resale”, a spus Delia pe Instagram.