Confesiunea făcută de Delia pe social media: „Nu mai am chef de nimic serios”

Delia este deja recunoscută pentru faptul că nu se ferește să își exprime în mod deshis părerile cu privire la lucrurile care o deranjează și pe care le-ar vrea schimbate în societate. Pe rețelele de socializare, artista obișnuiește să facă uneori mărturisiri despre ceea ce o afectează într-un anumit moment, iar de cele mai multe ori urmăritorii ei empatizează cu ea.

Așa s-a întâmplat și recent, când Delia a vorbit într-o serie de Instatories despre viața ei din prezent. Artista a recunoscut faptul că simte nevoia de mai multă distracție și relaxare, cel puțin în materie de conținut împărtășit pe social media, și, din acest motiv se îndepărtează atunci când în jurul ei au loc discuții despre subiecte serioase.

„Sunt doar eu care nu mai am chef de lucruri serioase? Eu nu mai am chef de nimic serios, eu am chef doar de bășcălie, de bășcălie proastă. Mă refer la conținut. Nu am chef nici măcar de discuții serioase. Cum simt miros de discuție serioasă, fug, fug și am fugit. Toată viața mea este o memă și așa vreau să fie acum, că așa vreau eu. E faza aia când ai senzația că totul s-a făcut, tot ce vezi ai mai văzut și te-ai săturat și nu vrei decât ceva mega facil și digerabil, cel mai parizer prăjit în ulei de floarea soarelui. Vorbesc în metafore, nu mă refer la mâncare neapărat, ați înțeles ce zic”, a povestit Delia pe contul ei personal de Instagram.