Dana Rogoz a regizat primul ei scurtmetraj: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea”

În ultimii ani, Dana Rogoz a avut o implicare redusă în proiecte televizate, optând în schimb pentru filmele de lung metraj. Cu toate acestea, actrița a anunțat recent una dintre cele mai mari realizări ale sale. Vedeta se bucură de finalizarea primului ei scurtmetraj, veste pe care a împărtășit-o cu fanii de pe internet. Filmările au avut loc în luna iulie a anului trecut, iar debutul scurtmetrajului va avea loc la sfârșitul verii, în luna august.

Dana Rogoz și-a surprins plăcut fanii când a anunțat pe pagina sa de Instagram că se pregătește să lanseze scurtmetrajul la care a muncit cu tot dragul. Actrița a precizat că proiectul este scris și regizat de ea și a fost selectat la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL.

Vedeta a menționat că scurtmetrajul are deja un distribuitor francez și speră ca în viitor să ajungă la un public cât mai larg. Ea a precizat că este prima dată când va merge la festival, deși acum câțiva ani un alt scurtmetraj în care ea a avut rolul principal a fost selecționat.

În acea perioadă, fiica sa era prea mică pentru a călători cu ea, astfel că abia acum va putea participa la acest festival despre care a aflat că are o atmosferă unică. Dana Rogoz a mulțumit echipei pentru încrederea acordată și pentru că a fost alături de ea în această nouă experiență. Vedeta a declarat că este foarte încântată de gândul că în curând va avea premiera scurtmetrajului.

„Sunt foarte fericită că primul meu scurtmetraj, scris şi regizat de mine, este în selecţia oficială a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul. Vreau să mă bucur pentru fiecare respirație a acestui scurtmetraj. L-am filmat în luna iulie, anul trecut, iar anul acesta, în august, va avea premiera la Sfântu Gheorghe. Scurtmetrajul are deja un distribuitor francez, deci sper să ajungă pe viitor la un public cât mai numeros. E prima oară când voi merge la Anonimul, deşi acum câţiva ani un alt scurtmetraj în care jucam rolul principal a fost selecţionat («Luna mea», regia: Claudiu Mitcu). Atunci Lia era prea mică pentru a călători cu ea, aşa că abia acum voi ajunge pentru prima oară la acest festival, despre care am aflat că are o atmosferă unică. Mulţumesc în primul rând echipei scurtmetrajului, care a avut încredere în mine şi m-a însoţit pe acest nou drum. E foarte frumos gândul că vom avea curând premiera”, a declarat Dana Rogoz, potrivit paginademedia.ro.