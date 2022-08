Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, la două luni după ce a născut cel de-al treilea copil

Laura Cosoi a născut-o pe cea de-a treia fiică a sa, Lara , în urmă cu două luni, iar de atunci este în culmea fericirii. Actrița a ales să nască pe cale naturală, iar la scurt timp și-a făcut apariția pe rețelele de socializare în costum de baie, la piscină.

Cunoscuta actriță a uimit pe toată lumea cu apariția sa la piscină, la scurt timp după ce a dat naștere pentru a treia oară. Vedeta a arătat absolut superb într-un costum de baie format dintr-o singură piesă, cu nuanțe diferite de albastru. Laura s-a lăsat fotografiată pe marginea piscinei, în timp ce purta ochelari de soare negri. Imaginea a strâns imediat mii de aprecieri, iar fanii de pe internet s-au bucurat enorm să o vadă în această ipostază.

De asemenea, Laura a postat și câteva fotografii cu familia. Într-una dintre imaginile de pe Instagram, aceasta apare alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean și cele două fiice mai mari ale lor, Rita și Vera. Totodată, vedeta a împărtășit și un moment romantic surprins de fetița lor, alături de partenerul ei de viață. Cei doi s-au pozat pe marginea piscinei în timp ce se sărută, cu simpla descriere „Iubesc”.

Laura Cosoi și familia ei au petrecut câteva zile pe litoral, unde s-au bucurat de piscină și de vremea însorită. Aceștia au ales să plece în Bulgaria pentru concediu, fiind o destinație perfectă pentru părinți și copii.

„Mai sunt cateva zile din vacanta noastra pe litoralul bulgaresc. Acum, tragand linie, sincer va spun ca nu stiu ce as fi facut cu copiii in alta parte, ma refer la fix aceasta formula, in aceasta etapa a vietii noastre. Probabil alergam transpirati sa cautam umbrele si sezlonguri, da copiii cu crema, pune-le palaria, scoate jucariile, cand ne-am fi instalat, probabil ca ar fi fost deja pranzul. Apoi cauta restaurant, iar ele obosite si lipsite de rabdare ar fi cerut 2-3 feluri de mancare de care nu s-ar fi atins. Ia inghetata, lasa sucul, hai la somn si de la capat! Practic, imi spunea cineva cand am zis ca plecam in vacanta, „vacanta e pentru copii, voi sunteti in cantonament' 😂 Si chiar asa a fost! Ma bucur insa ca am avut prezenta de spirit si am optat pentru o vacanta care sa ne scape de toate aceste griji”, a transmis Laura Cosoi.