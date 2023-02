Cum arată hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord: „Am băgat mulți bani acolo”

Andreea Bănică le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare imagini cu hotelul ei, de pe litoralul românesc, mai exact din Eforie Nord. Artista și partenerul ei de viață, Lucian Mitrea, au lucrat la acest proiect 3 ani.

Andreea Bănică așteaptă cu nerăbdare momentul în care turiștii vor călca pragul hotelului ei de patru stele din stațiunea Eforie Nord. Pe contul ei de Instagram, artista a publicat câteva cadre cu interiorul hotelului. Astfel, fanii au putut vedea cum arată un dormitor în hotelul cântăreței. Andreea Bănică a acordat atenție detaliilor și a angajat specialiști în domeniu pentru design-ul camerelor.

Într-un interviu acordat recent pentru Click!, Andreea Bănică a oferit noi detalii despre hotelul ei de la malul mării și despre ultimele pregătiri înainte de deschidere.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel!”, a declarat Andreea Bănică.