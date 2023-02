Ce schimbare de look și-a făcut Adelina Pestrițu: „Este una dintre tunsorile anului 2023”

După ce a avut o carieră în televiziune, Adelina Pestrițu s-a orientat către mediul online, acolo unde a strâns o comunitate fidelă, care îi urmărește cu interes activitățile. Adelina împărtășește cu fanii ei atât momentele plăcute prin care trece, cât și cele mai neobișnuite.

Recent, Adelina a dezvăluit ca fiica ei, Zenaida, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, acesta fiind și motivul pentru care ea a absentat o perioadă de pe social media. După momentele dificile prin care a trecut, vedeta le-a povestit fanilor că a decis să își facă o mică schimbare de look.

„După 3 ani de la ultima mea schimbare de look, am decis că este momentul să facem o nouă tunsoare. De data aceasta am optat pentru Butterfly Haircut și este una dintre tunsorile anului 2023. Am păstrat lungimea și i-am dat un aspect fresh și actual. Este ușor de coafat și pe păr drept și bucle, iar bretonul poate fi purtat în mai multe moduri. Ce ziceți? Vă place ce a ieșit?”, a scris Adelina, în descrierea clipului postat pe Instagram.

Adelina Pestrițu a fost invitată în emisiunea Viitor cu Clasă, acolo unde a discutat despre activitatea ei de pe rețelele de socializare. Creatoarea de conținut a mărturisit faptul că a primit comentarii negative, răutăcioase din partea urmăritorilor, însă a fost și amenințată și a apelat la instanță.

„Am trecut prin foarte multe etape de hate. Cele care sunt foarte grave și care merită să ajungă în instanță, ajung în instanță. Am ajuns și în punctul acesta. Sunt oameni care au o viață nefericită și pur și simplu doresc să-și verse frustrările în comunitatea mea și nu numai. Am mai întâlnit și pe alte conturi. E clar că ei au o problemă cu ei. Sincer, stau și mă gândesc de ce ar face cineva asta, dacă nici măcar nu mă cunoaște. Din dorința de a avea mai mult, și ei poate percep viața de pe Instagram perfectă. Și nu este perfectă. (…) Și eu am momente în care poate nu am încredere în mine, sunt tristă sau poate am neajunsuri. Și eu am problemele mele.”