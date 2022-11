Imagini rare cu fiica Adelinei Pestrițu. Cum arată astăzi Zenaida

Adelina Pestrițu trăiește o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună o fiică, pe Zenaida Maria, în vârstă de 4 ani.

Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, Adelina Pestrițu i-a transmis acestuia un mesaj emoționant. Ce a atras atenția a fost faptul că mesajul a fost însoțit de o serie de imagini și cu fiica lor pe care cei doi au decis acum ceva vreme să-i protejeze intimitatea și să nu o mai expună pe rețelele de socializare. După cum se poate observa și din fotografiile publicate de vedetă, Zenaida Maria a crescut extrem de mult și are acum părul lung.

„Există momente în viață când simți că ai TOT și că nu poate exista „mai mult”, când sufletul este atât de plin de bine, de dragoste și de frumos încât te simți copleșit de recunoștință. Mânuțele mici în jurul nostru, zâmbetele largi și atât de sincere, îmbrățișările strânse, privirile pline de lumină sunt cel mai frumos cadou. La mulți și frumoși ani, Virgil! Mulțumesc pentru acest TOT! Te iubim! ❤️ #family”, a fost mesajul transmis de Adelina Pestrițu pe Instagram.

În scurt timp, Adelina Pestrițu a primit o mulțime de aprecieri la aceste fotografii. Fanii au fost surprinși să vadă imaginile cu fiica vedetei, iar reacțiile au fost pe măsură. „Wow ce surpriză frumoasă pentru noi”, „Wow cât de mare și frumoasă e, trebuie să te afișezi mai des cu ea”, „Așteptam cu sufletul la gură acest moment de a o vedea pe frumusețea aceasta de prințesă, este superbă, atât de finuță”, „Doamne cât este de frumoasă”, „Ultima dată am văzut-o pe insta când era bebe. E o superbă”, „Zeny v-a luat tot farmecul din această poză”, „Ce mare și frumoasă s-a făcut Zeny, are și cu cine semăna!”, „Cât am așteptat poza asta, să vă vedem pe toți 3 împreună”, „Frumoși și fericiți. Sunteți minunați!”, „Ce mare și frumoasă este Zeny”, sunt o parte dintre comentariile primite de Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu a dezvăluit într-un interviu acordat revistei VIVA! motivul pentru care a decis ca fiica ei, Zenaida, să nu mai apară pe social media.

„Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultimii câțiva ani de viață, după ce m-am consultat și cu Virgil. Știu că, într-o lume în care rețelele de socializare au devenit spațiul comun unde găsim de la tipsuri, lifestyle, fashion până la momente personale sau care ar trebui să rămână personale, intimitatea este cel mai de preț accesoriu pe care îl putem avea sau oferi celor dragi nouă.”

Vedeta a adăugat că ea și soțul ei respectă intimitatea fiicei lor și că pe primul loc este bunăstarea Zenaidei.

„Încă e mică și am realizat că este prematur să activeze în viața virtuală după ce s-a întâmplat deja într-o oarecare măsură atunci când s-a născut. Dar niciodată nu e prea târziu să îndreptăm lucrurile. Când ea va decide că-și dorește asta, o vom susține cu multă dragoste, dar până atunci o să-i respectăm viața personală și dreptul la decizie pe care într-o bună zi îl va stăpâni și și-l va însuși pe deplin. Expunerea are partea ei frumoasă, dar toate la timpul lor”, a mai spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!.

