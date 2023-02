Adelina Pestrițu, noi dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei, Zenaida

Adelina Pestrițu a trecut printr-o perioadă dificilă. În urmă cu câteva zile, vedeta și-a îngrijorat urmăritorii după ce a publicat o imagine făcută în salonul unui spital, fiind înconjurată de aparatură medicală. La acel moment, vedeta nu a oferit mai multe amănunte, dar a ținut să-i asigure pe fanii ei că va reveni la activitatea sa pe social media atunci când lucrurile vor reveni la normal.

Ulterior, Adelina Pestrițu a făcut declarații cu privire la absența ei de pe rețelele de socializare. Într-un InstaStory, vedeta a dezvăluit că fiica ei, Zenaida, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Creatoarea de conținut a povestit că a avut o săptămână grea, dar în curând fetița ei va fi externată, ceea ce înseamnă că se simte mult mai bine.

„Când ești părinte ajungi de la extaz la agonie în mai puțin de o secundă și ai da tot ce ai pentru sănătatea copilului tău. A fost o săptămână grea pentru noi, dar acum totul este stabil. În curând plecăm acasă. Vă mulțumim din suflet pentru gânduri, mesaje și empatie. Chiar dacă am fost absentă am citit mesajele voastre de susținere și v-am simțit aproape”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

După ce au stat 7 zile în spital, Adelina Pestrițu și fiica ei s-au întors acasă. Într-o serie de Instastories, vedeta le-a povestit pe larg fanilor ei care au fost problemele de sănătate pe care le-a avut Zenaida.

„Totul a început de la o simplă tuse și când spun simplă, chiar a fost o tuse banală, de asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare. Ne-am prezentat la camera de gardă, am vrut să ne asigurăm că-i administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers puteți să-i agravați situația copilului. Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului. La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. Fiind trecut de 12 noaptea, a fost cam complicat să găsim radiologie noaptea.”