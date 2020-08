Cum a fost surprinsă Keira Knightley alături de soțul ei și cele două fetițe ale lor

Keira Knightley a fost surprinsă recent alături de soțul ei, James Righton, și cei doi copii plimbându-se în Londra. Actrița în vârstă de 35 de ani era îmbrăcată extrem de relaxat, cu o bluză sport, jeanși și sandale. Iar în ceea ce privește look-ul ei, ea a apelat la un machiaj natural.

Keira Knightley enjoys a rare outing with husband James Righton and their two daughters Edie and Delilah months in Londonhttps://t.co/ySNwBNEirt

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 18, 2020