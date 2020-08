Candice Accola King, starul din The Vampire Diaries, e însărcinată cu al doilea copil

Candice Accola King e însărcinată cu al doilea copil! Actrița în vârstă de 33 de ani a făcut marele anunț în timpul podcastului său, Directionally Challenged, alături de fosta sa colegă de platou, Kayla Ewell.

„Ceea ce nu am spus încă în acest podcast e că, de fapt, sunt însărcinată”, a precizat actrița în noul episod în care cele două o aveau invitată pe moașa Haize Hawke. „Sunt undeva în 5 luni, deci am trecut prin întreaga experiență de carantină și tot ce a mai adus 2020”, a continuat Candice Accola King. „A fost o întreagă călătorie dacă o pot numi așa”.

Candice mai spune că a așteptat ceva timp până să le dea vestea și celorlalți în afară de soțul ei, familia și prietenii apropiați fiindcă a vrut mai întâi să se asigure că „e într-o direcție bună cu sarcina și atât ea cât și copilul sunt bine”.

„E atât de frumos”, a exclamat colega ei, Ewell, adăugând că i-a fost destul de greu să păstreze secretă sarcina prietenei ei . „E o etapă atât de minunată, optimistă a vieții într-o perioadă în care optimismul pare destul de greu de găsit”.

Candice Accola și Joe King, chitaristul trupei The Fray, s-au căsătorit în New Orleans în 2014 și au adus pe lume o fetiță, Florence May, doi ani mai târziu. Artistul în vârstă de 40 de ani mai are încă două fiice dintr-o relație anterioară.

Actrița din serialul fantasy a mai adăugat marțea aceasta că se descurcă bine cu sarcina, însă nu i-a fost prea ușor din punct de vedere emoțional: „Fizic, mă simt super”, mărturisește ea, continuând să spună că „e o sarcină bazată pe frică până acum” din cauza pandemiei de coronavirus, mai ales că soțul ei nu a mai avut cum să o însoțească în timpul vizitelor la cabinet.

„Mă mișc atât de puțin față de prima sarcină. Realizez acum cât de sedentară sunt fiindcă nu prea merg pe nicăieri”, explică Accola King. „E nevoie de mult efort ca să mă conving să ies la o plimbare, ceea ce are legătură cu încărcătura emoțională pe care o port în această perioadă”.

Candice Accola King a concluzionat prin a spune că s-a simțit foarte ciudat în momentul în care a împărtășit vestea în familie și între prieteni fiindcă nu putea chiar primi îmbrățișări și voie bună, dată fiind situația tensionată din lume.

Mai mult, aceasta spune că nu și-a văzut familia deloc de când a aflat că este însărcinată, astfel motivând valul de emoții pe care îl trăiește și pe care probabil îl trăim cu toții, încercând să rămânem sănătoși și în siguranță în lupta cu virusul COVID-19.

