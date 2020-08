John Legend și Chrissy Teigen vor deveni părinți pentru a treia oară. Cei doi au anunțat venirea pe lume a copilului odată cu lansarea noii piese a artistului, Wild.

Videoclipul piesei este unul extrem de romantic, iar la un moment dat, Chrissy își ține mâinile pe burtică, dând astfel de înțeles că urmează să mai aibă un copil. Mai multe surse au confirmat pentru publicațiile People și Us Weekly că într-adevăr, John Legend și Chrissy Teigen vor deveni părinți pentru a treia oară.

De asemenea, și Chrissy Teigen a publicat pe contul de Twitter un scurt video în care își arată cu mândrie burtica de gravidă. Ulterior, a primit nenumărate comentarii și aprecieri din partea fanilor care s-au arătat încântați de vestea că ea și John Legend vor mai avea un copil.

John Legend și Chrissy Teigen mai au doi copii, pe Luna, în vârstă de 4 ani, și pe Miles, de 2 ani. John Legend și Chrissy Teigen s-au cunoscut în 2007, iar în 2013 s-au căsătorit în Italia.

Chrissy Teigen a vorbit în nenumărate rânduri despre greutățile cu care s-a confruntat pentru a avea copii și momentele dificile prin care au trecut ea și John din cauza infertilității, apelând într-un final la fertilizarea in vitro.

De asemenea, Chrissy Teigen a declarat în 2017 că s-a confruntat și cu depresia postpartum în cadrul unui eseu scris pentru Glamour UK. A dezvăluit că se simțea și fericită, dar și extenuată în același timp după nașterea fiicei sale, Luna, ajungând în punctul în care să ia și antidepresive. „Nu îmi puteam da seama din ce cauză sunt atât de nefericită. M-am gândit că este din cauza oboselii. M-am gândit, de asemenea, că nu mi se poate întâmpla mie. Am o viață incredibilă. Am tot ajutorul de care am nevoie: John, mama mea (care locuiește cu noi), o bonă. Dar depresia postpartum nu discriminează. Nu am putut să o controlez, motiv pentru care mi-a luat atât de mult timp să vorbesc.”

