Keira Knightley recunoaște că rolul de mamă este foarte dificil

„Cred că nu ne arătăm suficient de mult aprecierea față de femeile care trec printr-un maraton fizic și emoțional atunci când devin mame. Provin dintr-un loc în care am beneficiat de privilegii incredibile. Am un sistem de sprijin minunat, am fost foarte norocoasă în carieră, îmi pot permite asigurare medicală pentru copil, și totuși cred că este foarte dificil”, le-a spus Keira celor de la Balance magazine.

„Asta nu înseamnă că nu îmi iubesc copilul. Doar admit că lipsa somnului, schimbările hormonale, moificările din relația cu partenerul meu, toate sunt lucruri care mă fac să mă simt că eșuez zilnic. Trebuie să-mi reamintesc că nu am eșuat, că doar fac ceea ce pot, dar nu este ușor”, a continuat actrița.

Keira Knightley a mai vorbit de-a lungul timpului despre nedreptățile cu care femeile trebuie să se confrunte, inclusiv așteptările nerealiste în ceea ce privește modul în care mamele ar trebui să se prezinte lumii. Într-un eseu intitulat „The Weaker Sex”, care apare în colecția „Feminists Dont Wear Pink (And Other Lies)”, actrița a scris despre cum femeile simt presiune din partea societății ca să fie frumoase, amintind de aparițiile publice impecabile ale lui Kate Middleton la doar câteva ore după naștere.

„Stăm și privim ecranul televizorului. Kate ieșise din spital după șapte ore de la naștere, machiată și pe tocuri. Fața pe care lumea vrea să o vadă”, a scris Keira, potrivit Refinery29. Keira Knightley a clarificat apoi declarațiile, subliniind faptul că nu a vrut să o atace pe Ducesa de Cambridge, ci să arate că „trăim într-o cultură care micșorează adevărul femeilor și ne obligă să-l ascundem”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK