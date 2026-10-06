Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA. Artista dezvăluie cum arată acum viața ei

La aproape un an de când s-a mutat în Statele Unite, Andreea Antonescu continuă să fie activă în muzică și să participe la diferite proiecte și evenimente.

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  de  ELLE.ro
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La aproape un an de când a părăsit România și s-a stabilit în Statele Unite, Andreea Antonescu încearcă să își împartă timpul între familie și carieră. Artista continuă să cânte și să fie implicată în diferite proiecte peste Ocean, însă recunoaște că prioritățile sale profesionale s-au schimbat odată cu trecerea anilor.

Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA

Andreea Antonescu spune că privește diferit succesul și oportunitățile profesionale. Dacă în trecut ritmul intens al carierei ocupa un loc important în viața sa, acum artista preferă să selecteze cu mai multă atenție proiectele cărora le dedică timpul și energia.

Un rol important în această schimbare îl are și viața de familie. Mamă a două fete, Andreea încearcă să găsească un echilibru între activitatea artistică și timpul petrecut alături de copii, motiv pentru care nu mai acceptă proiecte doar pentru a fi permanent prezentă în atenția publicului.

Chiar dacă în prezent locuiește în Statele Unite și continuă să cânte acolo, artista mărturisește că relația cu publicul din România a rămas una specială. Mesajele primite din partea celor care îi urmăresc cariera de ani întregi continuă să o emoționeze.

„Mă emoționează de fiecare dată când citesc mesajele oamenilor care îmi spun că le este dor de mine sau că mă așteaptă din nou pe scenă în România. Înseamnă enorm pentru mine, deoarece îmi confirmă faptul că legătura pe care am construit-o în toți acești ani este una reală și sinceră. Da, continui să cânt și în Statele Unite, particip la evenimente și proiecte, însă România va avea întotdeauna un loc special în sufletul meu. Acolo este publicul alături de care am crescut și care m-a văzut în toate etapele vieții mele. Încerc să găsesc un echilibru între carieră și rolul de mamă, iar asta înseamnă uneori să aleg cu foarte mare grijă proiectele în care mă implic. Nu mai alerg după cantitate, ci după calitate și după acele momente care chiar mă reprezintă.”, a spus ea pentru revista VIVA!

Andreea Antonescu, despre decizia de a locui în America

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Antonescu îmbină armonios viața de artistă cu cea de mamă dedicată. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în America.

„Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea avem să stăm, cât ar vrea Venice. Sienna e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru Click.

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Foto: Instagram

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