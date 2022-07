Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău, însărcinată în opt luni: „Nu le mai suport”

Vlăduța Lupău este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată cu primul copil. Vedeta și soțul ei, Adi Rus, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a acestuia, iar cei doi au dezvăluit că vor avea un băiețel.

Însărcinată în opt luni, Vlăduța Lupău a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre problemele de sănătate cu care se confruntă, artista având o relație foarte apropiată cu fanii.

Nu de puține ori vedeta le-a povestit despre stările prin care trece de când este însărcinată, vorbind atât despre momentele fericite, cât și despre diversele probleme cu care s-a confruntat pe durata sarcinii.

Zilele trecute, Vlăduța Lupău a dezvăluit că nu se simte foarte bine, având dureri puternice la stomac, unele persoane spunându-i că acest lucru poate fi cauzat de faptul că bebelușul are păr.

Vedeta a mai mărturisit că până în urmă cu câteva săptămâni nu a simțit așa mult disconfort și nu a avut probleme, însă pe măsură ce data se apropie data la care va naște se confruntă cu unele situații neplăcute.

Vlăduța Lupău a vorbit pentru prima dată despre faptul că problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului au dus la pierderea a două sarcini. Invitată în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Vlăduța Lupău a povestit că, după multe investigații și analize, a aflat că suferă de o boală, motiv pentru care nu putea să rămână însărcinată, așa că a decis să se opereze, apoi să urmeze un tratrament pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(…) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(…) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.