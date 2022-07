Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Kim Kardashian înainte de Met Gala

Kim Kardashian a fost îmbrăcată la Met Gala 2022 în aceeași rochie pe care Marilyn Monroe a purtat-o atunci când i-a cântat „La mulţi ani” preşedintelui american John F. Kennedy, în anul 1962, la aniversarea de 45 de ani, cu câteva luni înainte de moartea ei. În seara evenimentului, fondatoarea Skims a recunoscut că a fost nevoită să slăbească șapte kilograme pentru a putea purta rochia iconică.

Într-un interviu recent acordat revistei Allure, Kim Kardashian a vorbit despre dieta strictă pe care a urmat-o și despre efectele secundare cu care s-a confruntat ulterior. Aceasta a dezvăluit că a trebuit să includă în regimul său alimentar carne, un aliment pe care evită să îl consume în mod normal. Acest lucru a dus la accentuarea psoriazisului cu care se confruntă de ani buni.

În 2019, Kim Kardashian a scris pentru publicația Poosh întreaga ei experiență cu această afecțiune, care au fost provocările pe care le-a întâmpinat și ce anume a determinat-o să vorbească public despre asta.

„Chiar dacă am crescut alături de mama mea care avea psoriazis și am auzit-o vorbind despre asta, nu am avut nicio idee că mă voi confrunta cu această boală autoimună. Sunt 13 de ani de când am avut primul contact cu psoriazisul. Experiența mea a fost diferită față de a ei, dar au fost câteva asemănări”, a declarat Kim Kardashian pentru Poosh.