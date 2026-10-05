Cristina Ștefania, apariții stylish la Paris Fashion Week. Ce a purtat artista și alături de ce staruri K-pop a fost surprinsă

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Cristina Ștefania s-a numărat printre vedetele prezente la Paris Fashion Week Spring/Summer 2027, unde a participat la mai multe prezentări și evenimente din programul săptămânii modei. Artista a fost invitată la show-urile Concept Korea, LEAWALD și Dries Van Noten, iar garderoba sa de la Paris a inclus creații semnate de ASPARAGUS, LEAWALD, SEEN, MEDEA, Balenciaga și The Attico.

Cristina Ștefania, apariții stylish la Paris Fashion Week

Una dintre aparițiile sale a avut loc la Palais de Tokyo, la Concept Korea SS27, eveniment organizat de Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Coreea de Sud și KOCCA. Programul a început cu premiera filmului de modă „How to Walk”, regizat de Ock-seop Yi, și a continuat cu prezentarea comună a brandurilor BONBOM și ASPARAGUS. Pentru această ocazie, Ștefania a ales o rochie neagră ASPARAGUS, cu o croială minimalistă și o siluetă bine definită. În culisele evenimentului, artista l-a întâlnit și pe designerul Myongje Lee, iar cei doi au descoperit că purtau aceeași piesă vestimentară.

Cristina Ștefania a avut parte de o întâlnire și cu două nume cunoscute ale industriei K-pop. În timpul prezentării, aceasta a stat alături de SHOWNU și HYUNGWON, membri ai trupei MONSTA X și ambasadorii oficiali ai evenimentului.

Cristina Ștefania, un nou look la show-ul LEAWALD

Artista a participat și la debutul designerului Lea Waldberg, care și-a prezentat colecția „Pop Mutation” în cadrul unui show organizat de TL Paris. De această dată, Ștefania a purtat un tricou și o fustă din latex cu efect „wet”. Ținuta a fost completată de un machiaj smokey eyes și o coafură messy, în ton cu estetica colecției, inspirată de feminitatea exagerată, suprafețele lucioase și ideea de transformare.

Agenda sa de la Paris a inclus și show-ul Dries Van Noten SS27, realizat sub direcția creativă a lui Julian Klausner. Într-o altă apariție, Ștefania a purtat Balenciaga și a participat la o petrecere privată organizată de casa de modă pentru un grup restrâns de invitați.

Pe parcursul Paris Fashion Week, artista a alternat piesele unor case de modă cunoscute cu cele ale unor designeri independenți și branduri contemporane. Printre numele prezente în garderoba sa s-au mai aflat SEEN, MEDEA și The Attico. Toate ținutele purtate de Ștefania la Paris au fost realizate în colaborare cu stilista Miruna Miu, fiecare apariție având o direcție diferită, de la rochii cu linii minimaliste până la piese din latex și creații ale unor importante case de modă internaționale.

Cristina Ștefania dezvăluie secretul siluetei sale

Deși și-a început cariera muzicală acum șapte ani, Ștefania nu a renunțat niciodată la pasiunea sa pentru dans, continuând să danseze în toate spectacolele sale, alături de dansatoarele ei care o însoțesc. Într-un interviu recent pentru Unica.ro, tânăra în vârstă de 29 de ani a dezvăluit cum reușește să-și mențină forma fizică, deși nu există alimente pe care să le evite.

„Sport, mult sport. Încerc și cu mâncarea, dar punctul meu forte e că mă duc pe sport mult. Antrenamentele mele sunt la sală în 90% din timp. 10% sunt antrenamentele acasă, doar dacă fac cardio, bandă, lucruri pe care le pot face acasă cumva și mi-e mai ușor”, a spus Ștefania pentru Unica.ro.

În ceea ce privește alimentația, Ștefania a dezvăluit că nu are nicio restricție specifică. Ea obișnuiește să sară peste prima masă a zilei, iar mâncarea ei preferată este pieptul de pui cu orez. Atunci când simte nevoia să consume ceva dulce sau mai puțin sănătos, Ștefania își îndeplinește pofta cu condiția să adauge câteva minute în plus la antrenamentul ei obișnuit.

„Cred că toți avem momentul ăsta în care nu avem chef să facem sport”, recunoaște Ștefania.

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Foto: Instagram

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