Cristina Ciobănașu, apariție inedită pe internet alături de fostul logodnic, Vlad Gherman, și soția acestuia, Oana Moșneagu

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Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu, alături de Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au numărat printre invitații la petrecerea organizată cu ocazia aniversarii a 70 de ani a Ruxandrei Ion, celebra producătoare de seriale și mama adoptivă a Cristinei.

Alături de aceștia, la petrecere au mai participat și Adela Popescu, Dima Trofim, Andreea Ibacka (marcând astfel o apariție rară în public de la anunțul oficial al divorțului de Cabral), dar și Alexandru Mureșan, iubitul Cristinei Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu a fost cea care a dezvăluit numeroase imagini de la petrecere pe rețelele de socializare. Într-una dintre imagini, Cristina Ciobănașu apare alături de Oana Moșneagu, Andreea Ibacka și Elena Mogîldea-Cernea.

Ulterior, Cristina Ciobănașu a postat un videoclip în care apare alături de Vlad Gherman și Dima Trofim, în timp ce încearcă să recreeze o coregrafie a trupei La La Band. Actrița a precizat în descriera clipului că filmarea a fost făcută de Oana Moșneagu.

„Avem o scuză bună, au trecut totuși niște ani de atunci

Mulțumim @oana_mosneagu pentru videooo”, a scris actrița.

Cristina Ciobănașu a transmis și un mesaj emoționant Ruxandrei Ion, cu ocazia aniversării.

„Săptămâna trecută @ruxandraion a aniversat frumoasa vârstă de 70 de ani. Echipa alături de familie i-au pregătit o petrecere surpriză și tare emoționată a fost să aibă oamenii dragi alături de ea.

A schimbat atâtea vieți, a crescut atâția profesioniști, a influențat atâția oameni prin poveștile pe care le-a creat încât nici nu cred că realizează cât e de valoros tot ce a făcut. Dar sperăm că întâlnirea asta i-a arătat cât de recunoscători îi suntem pentru tot. Te iubim și îți mulțumim!”, a scris Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu, reacție neașteptată după ce a fost întrebată Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare. În prezent, Vlad Gherman este căsătorit cu Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobănașu formează un cuplu alături de Alexandru Mureșan.

Pe TikTok, Cristina Ciobănașu a publicat un video în care iubitul ei, Alexandru Mureșan, e surprins în timp ce spală vasele. Clipul a fost însoțit de mesajul: „Al meu a trecut testul. La voi cum e?”. În secțiunea de comentarii, o persoană a întrebat-o pe actriță: „Vlad nu spăla vasele?” Ulterior, a venit și reacția din partea Cristinei Ciobănașu, care a spus: „Offf.”

Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului de comedie în care joacă Vlad Gherman, „În pielea mea”, și a vorbit despre peliculă, dar și despre modul în care a aflat care este acțiunea din film.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie. Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă are unele regrete cu privire la relațiile sale, Cristina Ciobănașu a mărturisit că a avut multe de învățat din aceste situații.

„Nu am regretat, dar cred că am învățat din greșeli. Am analizat situația și am zis că data viitoare nu o să mai fac la fel sau data viitoare o să am încredere mai multă în ceea ce-mi doresc și o să spun lucrurilor pe nume. Cu toții cred că trecem prin genul acesta de situații ca să învățăm să ne cunoaștem mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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