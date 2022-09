Cristina Ciobanașu a împlinit 26 de ani. Ce regret are actrița: „Îmi lipsește curajul”

Cristina Ciobănașu a împlinit 26 de ani pe 24 septembrie. Se bucură de o carieră de succes în actorie, jucând până acum în producții apreciate de public, precum „Pariu cu viața”, „O nouă viață”, „Fructul Oprit”, „Sacrificiul”, „Adela”, însă are planuri și într-un alt domeniu artistic.

În cadrul unui interviu pentru FANATIK, Cristina Ciobăbașu a făcut mărturisiri despre proiectele în care s-a implicat până acum. Actrița a recunoscut că fiecare a determinat-o să iasă din zona de confort și se simte recunoscătoare pentru experiențele trăite.

„Sunt mândră de toate proiectele din care am făcut parte. M-au scos de fiecare dată din zona de confort, m-au disciplinat și dacă ar fi să fac un top cred că cele mai solicitante au fost serialul Pariu cu Viața și Fructul Oprit. Însă cea mai mândră sunt de faptul că nu m-am pierdut pe drum, nu m-au luat celebritatea și faima pe sus și nici nu am uitat vreodată de unde am plecat. Asta mă motivează să mă ridic dimineața din pat. Am avut parte de foarte mult noroc la care mulți nici nu visează și e de datoria mea să arat recunoștință pentru asta muncind și demonstrând că nu am ajuns unde sunt doar datorită unui noroc chior.”