Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, schimb inedit de replici pe social media

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care se înțelege de minune. Ba mai mult, cei doi postează adesea imagini împreună și nu se sfiesc să arate cât de mult se iubesc. De asemenea, Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu petrec mult timp împreună pe platourile de filmare, iar fanii apreciază orice ocazie în care îi văd glumind și distrându-se. Cei doi au fost protagoniștii unui moment inedit, transmis pe Cristina pe contul ei de Instagram, pe Instastory.

Într-o pauză de filmări, Cristina l-a surprins pe Vlad în timp ce se conversa prin mesaje cu iubita lui, Oana Moșneagu, și nu a ratat ocazia de a-l ironiza prietenește, iar întreaga conversație i-a amuzat copios pe faniii celor doi.

„Cristina Ciobănașu: E bine? E bine așa? Nu că am primit reproșuri că postez prea puțin.

Vlad Gherman: Da, e bine, în sfârșit postezi și tu.

Cristina Ciobănașu: I-am zis că eu nu am timp să postez.

Vlad Gherman: Mamă, toată lumea te crede, mă jur.

Cristina Ciobănașu: Chiar nu am timp, uite ce face el, în loc să fie atent la filmare, el stă și postează, dă mesaje.

Cu cine vorbești? Cu Oana? Păi Oana nu știe că ai filmare astăzi?

Vlad Gherman: Ba da! A fost la doctor, sărăcuța.”, a fost discuția dintre cei doi.