Cristiano Ronaldo a împlinit 40 de ani. Ipostaza neașteptată în care a fost surprins de ziua lui de naștere

Cristiano Ronaldo a recunoscut că prietenii săi se tem că nu are „viață” din cauza fotbalului, în timp ce se pregătește să joace și după vârsta de 40 de ani.

Cristiano Ronaldo împlinește astăzi 40 de ani și a sărbătorit în stil inedit, purtând o pereche de cizme de compresie în valoare de 4.000 de lire sterline, la domiciliul său din Arabia Saudită, marți seara.

Superstarul portughez a postat o fotografie cu el purtând cizmele – care ajută la recuperarea musculară și optimizează performanța sportivă – pe Instagram, alături de descrierea „ultimul cryosport înainte de 40”. Fotografia reflectă dedicarea sa de a rămâne în topul celor mai buni sportivi, iar el a dezvăluit că prietenii săi au discutat cu el despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a continua să joace.

Cu toate acestea, Ronaldo insistă că încă iubește ceea ce face și nu are intenția de a se retrage prea curând.

Vorbind pentru Canal 11, Ronaldo a spus: „Dacă îmi spui ‘îți mai place să te antrenezi?’ îmi place în continuare să mă antrenez. Este la fel ca atunci când aveam 20 de ani? Nu, nu este la fel. Dar încă simt pasiunea. Pentru un antrenament de finalizare, pentru a fi acolo și a concura cu alții, piciorul stâng, piciorul drept. Îmi place în continuare. Și e ciudat, sunt mulți dintre prietenii mei care spun ‘nu ai viață’. Este adevărat, dar îmi place. Știu că se va termina. Într-un an, sau doi, sau trei. Nu știu. Și nici nu îmi pasă.”

Ronaldo este conștient că nu va putea juca pentru totdeauna, dar nu este interesat de o viață liniștită alături de partenera sa, Georgina Rodríguez, atunci când își va pune ghetele în cui.

El a alimentat zvonurile conform cărora cei doi s-ar fi căsătorit când a făcut referire la Rodríguez ca „soția lui” într-o postare pe Instagram de ziua acesteia, săptămâna trecută.

Însă retragerea sa din cariera de fotbalist nu va însemna neapărat că vor petrece mai mult timp împreună, întrucât Ronaldo și-a exprimat deja dorința de a deveni proprietar de cluburi.

După ce a numit câțiva dintre foștii săi antrenori „niște idioți” într-un interviu recent, Ronaldo nu vizează o carieră pe marginea terenului, dar este dornic să fie implicat activ în culisele mai multor cluburi în viitor.

„Să fiu antrenor de club nu are niciun sens, pentru că dacă am posibilitatea de a fi proprietar, de ce aș fi antrenor, director sportiv sau CEO? Asta este visul meu. Sunt sigur că voi fi. Și o să spun mai mult. Sper să nu am doar un club, sper să am mai multe.”