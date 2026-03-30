Corina Caragea, escapadă într-o locație romantică din Italia. Ce experiențe a trăit vedeta: „Dincolo de toate detaliile astea…”

Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, Corina Caragea, și-a făcut timp pentru o mini-vacanță de vis în pitoreasca localitate italiană Alberobello, celebră pentru casele sale rotunde cu acoperiș conic, trulli.

Corina Caragea, escapadă de vis în Italia

Vedeta a împărtășit pe contul său de socializare câteva imagini spectaculoase, alături de impresii despre experiența de neuitat. Corina Caragea este o împătimită a vacanțelor, fiind plecată în locații de vis pe perioade lungi. De această dată a ales Alberobello, unul dintre cele mai spectaculoase și romantice orașe din Italia.

„Alberobello este o carte poștală vie. Parcă ai intrat într-o poveste în care timpul a ales să stea pe loc. Casele acelea mici, rotunde, cu acoperișuri din piatră, nu sunt doar ‘drăguțe’ și instagramabile, au ceva liniștitor, autentic. Totul e mic, simplu, aproape tăcut… dar tocmai asta îl face special. Am dormit și eu într-o astfel de căsuță. A fost superb! Știai că trulli-urile au fost construite fără mortar? Tocmai pentru a putea fi demontate rapid, ca să evite taxele impuse în trecut. Practic, localnicii și-au ‘optimizat’ arhitectura ca să nu plătească impozite. Acoperișurile conice au un simbol desenat pe ele, el are o semnificație, de la protecție spirituală până la semne zodiacale. Iar forma lor ajută la menținerea răcoarei vara și a căldurii iarna. Astăzi sunt peste 1.500 de trulli în Alberobello, iar locul face parte din patrimoniul UNESCO. Dar dincolo de toate detaliile astea, ce rămâne e senzația aceea rară că ai descoperit ceva autentic, neatins.”, a scris Corina pe Instagram.

Vedeta a povestit cât de relaxant a fost să viziteze orașul înainte ca turiștii să-l invadeze, bucurându-se de fiecare străduță și de atmosfera tihnită.

„Weekendul acesta a fost perfect, căci nu au început inca turiștii să invadeze locul, așa că am rătăcit fără grabă pe străduțe, fără plan, doar cu bucuria de a descoperi fiecare colț. Și o înghețată delicioasă în mână. Uneori, cele mai frumoase locuri nu sunt despre ce faci, ci despre cum te fac să te simți”, a mai adăugat Corina Caragea.

Corina Caragea a vorbit recent despre un aspect extrem de neplăcut cu care se confruntă, și anume comentariile răutăcioase și negative din social media. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum reușește să nu se lase afectată de hate.

Corina Caragea, despre hate-ul din mediul online

Corina Caragea a avut o reacție tranșantă despre hate-ul din social media cu care se confruntă. Prezentatoarea TV a dezvăluit că până acum a fost jignită, inclusiv amenințată, și susține că un astfel de comportament, care reprezintă o formă de violență, nu trebuie deloc normalizat și încurajat.

Mesajul vedetei vine pe fondul unor atacuri din partea unor persoane. Corina Caragea a ales să ofere câteva exemple de comentarii jignitoare pe care le-a primit, cum ar fi „Nesimțită creatură marca pro TV” sau „N-ai nevoie de sală! Tu stai rău cu înmulțirea!”, fiind o parte dintre ele.

„Primesc des în interviuri întrebarea: ‘Cum te descurci cu haterii?’

Răspunsul meu e simplu: îi ignor și îi monetizez

În spatele acestei detașări sunt ani în care am învățat, uneori greu, să nu mai iau personal ceea ce nu este despre mine. Am trecut prin jigniri, amenințări, comentarii care dor, mai ales la început, când încă îți construiești încrederea și locul tău. Și am ales să nu îmi expun și persoanele iubite.

Cu timpul am înțeles că internetul e un perete pe care poate scrie oricine. Și că multe dintre aceste cuvinte spun mult mai mult despre cel care le scrie decât despre cel care le primește.

Uneori e suficient să te uiți la poza de profil: oameni care vorbesc despre valori, familie, credință. Și totuși, în spatele ecranului, aleg să rănească. Postez aici patru dintre cei mai recenți. Îmi este milă de ei.

Mai ales în perioada aceasta, a postului, care ar trebui să fie despre liniște, introspecție și mai multă bunătate, contrastul devine și mai puternic. E ușor să vorbim despre credință. Mai greu e să o arătăm în felul în care îi tratăm pe ceilalți.

Eu merg mai departe pentru că știu cine sunt, ce pot și ce vreau.

Dar un lucru cred că e important de spus clar: hate-ul nu ar trebui să fie normal. Nu e parte din ‘fișa postului’, nu e prețul vizibilității și nici nu ar trebui acceptat ca ceva inevitabil.

E doar o formă de violență pe care, poate, am început prea ușor să o tolerăm”, a scris Corina Caragea pe Facebook.

Foto: Instagram

