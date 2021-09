Conor McGregor și Machine Gun Kelly au făcut scandal pe covorul roșu la VMAs

Cineva a trebuit să intervină ca să-i calmeze pe Conor McGregor și Machine Gun Kelly, care aproape s-au luat la bătaie pe covorul roșu de la Barclays Center din Brooklyn, unde s-au decernat, duminică seara, premiile VMA.

Potrivit unei surse Page Six campionul UFC, în vârstă de 33 de ani, și cântărețul piesei Bloody Valentine, în vârstă de 31 de ani, au fost despărțiți de un agent de pază. Aparent, potrivit TMZ, McGregor l-ar fi rugat pe Kelly să facă o poză cu el și, în urma unui refuz al rapperului, l-ar fi împins pe acesta, ajungând și să arunce o băutură pe el.

„[McGregor] era gata să dea pumni,' a spus o altă sursă, adăugând: „Paza se chinuia să-l stăpânească.”

În ciuda unor fotografii care dovedesc ce pornit era sportivul, un reprezentant al acestuia a negat că ar fi existat vreun conflict. „Conor luptă doar cu luptători”, a declarat el pentru Page Six.

Irlandezul Conor McGregor este luptător de arte marțiale mixte (MMA) și pugilist profesionist.

Machine Gun Kelly (pe numele său adevărat Colson Baker) e noua iubire a lui Megan Fox. Cei doi au strălucit împreună la decernarea VMAs, unde Fox a purtat o rochie nude, cu strasuri, complet transparentă, iar iubitul ei a îmbrăcat un costum roșu cu paiete.

Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au cunoscut pe platourile filmului Midnight in the Switchgrass. Pe 28 iulie, Kelly a publicat prima fotografie cu Megan Fox, alături de o descriere emoționantă: „am așteptat o eternitate până să te găsesc”, confirmând astfel și relația. În plus, rapper-ul ar fi făcut deja cunoștință cu cei trei copii pe care actrița îi are din fosta căsnicie cu Brian Austin Green.

McGregor a venit la ceremonie în baston, pentru că se recuperează după o accidentare la picior suferită la o luptă din iulie. După ce s-a mai calmat, el a putut fi văzut în sală alături de iubita lui, Dee Devlin.

Foto: Profimedia

