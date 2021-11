Cine este bărbatul cu care Kim Kardashian a fost fotografiată ținându-se de mână de Halloween

Kim Kardashian și Pete Davidson s-au ținut de mână în timpul unei curse pline de adrenalină. În weekendul de Halloween, cei doi au fost fotografiați într-un rollercoaster la Knotts Scary Farm din Buena Park, California.

Sursele Page Six susțin, însă, că vedeta miliardară și starul Saturday Night Live sunt „doar prieteni”. Aparent, Davidson, în vârstă de 27 de ani, a făcut cunoștință cu Kim prin intermediul prietenului lor comun, Machine Gun Kelly.

„Ei se învârt în aceleași cercuri, așa că vor fi văzuți împreună din când în când”, a spus o sursă. „Sunt doar prieteni care mai ies în oraș.”

Kardashian și Davidson s-au și sărutat într-un sketch TV, cu ocazia apariției ei la SNL.

Sora lui Kim, Kourtney Kardashian, și logodnicul ei recent confirmat, Travis Barker, au fost de asemenea văzuți în parcul de distracții.

Kim Kardashian a împlinit 41 de ani pe 21 octombrie. „Ești în cea mai bună perioadă a vieții tale”, a scris Kris Jenner pe Instagram cu această ocazie. „Viața ta este plină de lucrurile uimitoare pe care îți place să le faci, în special pentru familia ta, copiii tăi și pentru alte persoane care nici măcar nu știu că le-ai ajutat. Îți mulțumesc pentru această călătorie minunată pe care o parcurgem împreună, pentru că ești cea mai bună parteneră de afaceri, pentru că ne urmăm visurile împreună și pentru fiecare amintire pe care o împărtășim împreună”.

După cum știm deja, Kim Kardashian a depus oficial actele pentru a divorța de Kanye West pe 19 februarie. Kardashian a ezitat să vorbească pe larg despre motivele despărțirii, însă a dat indicii la aparițiile ei televizate, unul chiar în ultimul sezon Keeping Up With the Kardashians: „Sincer, nu mai pot face asta. De ce încă sunt în acest loc în care sunt blocată de ani de zile? El se mută dintr-un stat în altul în fiecare an. Trebuie să fim împreună, ca să ne putem crește copiii”, a spus Kim.

Davidson a mai avut legături în trecut cu Cazzie David, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber și Phoebe Dynevor și a fost logodit, pentru scurt timp, cu Ariana Grande.

