Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au logodit

Kourtney Kardashian și Travis Barker sunt pregătiți să facă pasul cel mare! După aproximativ nouă luni de relație, artistul a cerut-o în căsătorie pe vedeta reality show-ului Keeping Up With The Kardashians. Marele eveniment s-a întâmplat în acest weekend, la hotelul Rosewood Miramar Beach din Montecito. Travis a organizat un moment special, creând din trandafiri și lumânări albe o inimă imensă pe o plajă din California.

Vestea cea mare a fost confirmată de Kourtney, care a postat pe contul său de Instagram două imagini din timpul evenimentului. „Pentru totdeauna”, a scris aceasta.

Și fiica bateristului, Alabama, în vârstă de 15 ani a postat mai multe imagini cu cei doi. „Vă iubesc pe amândoi', a scris adolescenta pe Instagram.

Așa cum era de așteptat, de la marele eveniment nu putea lipsi familia Kardashian. Kim a postat un clip video cu cei doi, în care putem vedea extrem de bine inelul impresionant pe care Travis i l-a oferit lui Kourtney. Bijuteria cu diamante seamănă extrem de tare cu cea pe care Kanye i-a oferit-o lui Kim în 2013, când a cerut-o în căsătorie.

Primele imagini cu Kourtney Kardashian (41 de ani) și actualul ei iubit, Travis Barker (45 de ani), au apărut la începutul acestui an. De atunci și până în prezent, cei doi nu s-au ferit să își afișeze relația, făcând publice o sumedenie de fotografii în care îi putem vedea în ipostaze tandre.

Cum Kourtney și Travis sunt vecini în aceeași comunitate închisă din Calabasas, California, prietenia dintre familiile lor durează de ani buni, iar Travis este, potrivit ziarelor americane, foarte îndrăgit de clanul Kardashian. De altfel, se spune că el a ajutat-o pe Kim cu sfaturi atunci când producătorii i-au propus acesteia ceea ce avea să devină reality show-ul de uriaș succes Keeping Up With the Kardashians. Relația celor doi ar fi fost însă presărată cu flirt de ceva vreme. Cei doi au mai fost fotografiați împreună plecând dintr-un restaurant vegan din L.A. în septembrie 2018, și luând cina în Malibu în februarie 2019.

