Kourtney Kardashian și Travis Barker formează un cuplu

Kourtney Kardashian (41 de ani) și Travis Barker (45 de ani) nu au postat întâmplător fotografii de pe marginea piscinei lui Kris Jenner din Palm Springs, weekend-ul acesta. Formează un cuplu, conform Us Weekly.

„Sunt prieteni apropiați de ani de zile și au început să iasă împreună de câteva luni. Travis este topit după Kourtney și a fost de ceva vreme', a declarat o sursă a tabloidului american.

Travis Barker, bateristul trupei rock Blink-182, a stârnit curiozitatea întregii lumi recent, când a început să răspundă cu emoji-uri la fotografiile lui Kourtney de pe Instagram. Dar confirmarea că ceva se întâmplă între cei doi a venit abia sâmbătă, când fotografia cu piscina lui Kris Jenner postată de Kourtney pe feed-ul de Instagram a fost completată de un story al lui Travis din același loc.

Între 2004 și 2008, Travis a fost căsătorit cu modelul și starul TV Shanna Moakler, alături de care a și apărut în reality show-ul MTV Meet the Barkers. Cei doi au un fiu de 17 ani și o fiică de 15 ani, care se împacă foarte bine, se pare, cu cei trei copii ai lui Kourtney.

Cum Kourtney și Travis sunt vecini în aceeași comunitate închisă din Calabasas, California, prietenia dintre familiile lor durează de ani buni, iar Travis este, potrivit ziarelor americane, foarte îndrăgit de clanul Kardashian. De altfel, se spune că el a ajutat-o pe Kim cu sfaturi atunci când producătorii i-au propus acesteia ceea ce avea să devină reality show-ul de uriaș succes Keeping Up With the Kardashians.

Relația platonică dintre Travis și Kourtney e presărată cu flirt de ceva vreme. Cei doi au mai fost fotografiați împreună plecând dintr-un restaurant vegan din L.A. în septembrie 2018, și luând cina în Malibu în februarie 2019.

Foto: Profimedia

