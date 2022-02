Cine a fost, de fapt, iubitul Annei Sorokin aka Anna Delvey. Identitatea acestuia a fost acum dezvăluită

Povestea falsei moștenitoare ce a reușit să tragă pe sfoară elitele New York-ului a reajuns în atenția lumii odată cu lansarea serialului Inventing Anna. Toți cei care au vizionat serialul Inventing Anna s-au întrebat cu siguranță cine a fost, de fapt iubitul Annei Sorokin, cel prezentat în show cu numele fictiv de Chase.

Lucrurile au devenit și mai interesante în ultima vreme după ce Anna Sorokin – sau Anna Delvey – a anunțat prin intermediul unei postări pe Instagram că intenționează să dezvăluie identitatea iubitului ei publicației care îi oferă 10.000. de dolari. Bineînțeles, interesul pentru acest subiect a apărut imediat, însă cei de la Page Six au anunțat că au reușit să afle cine a fost iubitul Annei Sorokin – și fără a plăti suma cerută de aceasta.

Hunter Lee Soik ar fi, de fapt, cel cunoscut ca iubitul Annei Sorokin

Conform Page Six, iubitul Annei Sorokin, cunoscut în serial cu numele de Chase, este de fapt anteprenorul tech Hunter Lee Soik, acesta ajutând-o pe Anna să pătrundă în lumea bună și să își stabilească conexiuni.

„Hunter este persoana care a ajutat-o să își facă multe relații. El este o persoană cunoscută pe plan global și cu multe conexiuni. Nimeni nu știa ce a făcut, însă el mereu i-a dat sfaturi legat de cum poate să urce în ierarhia socială”, a declarat o sursă pentru Page Six.

„El are relații cu o grămadă de lume din zona tehnologiei”, a mai subliniat altă sursă.

Conform articolului din The New York Magazine, pe baza căruia a fost realizat serialul, iubitul Annei Sorokin este descris ca un „futurist care participă la circuitele TED-Talks și a cărui activitate a fost prezentată în The New Yorker”. De asemenea, s-a scris că relația celor doi a existat în perioada 2015-2016. „Apoi, acest bărbat, a cărui aplicație nu a devenit niciodată realitate, s-a mutat în Emiratele Arabe”.

Hunter Lee Soik, care a lucrat pe postul de consultant creativ pentru turneul „Watch The Throne” al lui Jay-Z și Kanye West, a fost prezentat în the New Yorker, a susținut un discurs în cadrul Ted talk și a lucrat în Dubai. La fel ca personajul Chase din serial, el a lucrat la o aplicație care ar fi fost o bază de date a viselor, aplicație care nu a fost însă niciodată lansată.

Conform profilului său de LinkedIn, Hunter Lee Soik se prezintă ca fiind „Fondatorul și Directorul executiv la Ensa Group, o afacere de familie din Hong Hong ce se concentrează pe investițiile în tehnologie și produse experimentale”, dar link-ul postat către această companie nu funcționează.

Speculațiile cu privire la iubitul Annei Sorokin au mai inclus pănă acum numele lui David Shing, care se prezintă ca „Profet Digital” AOL și futuristul Ray Kurzweil, care are însă 73 de ani.

Conform articolului din The New York Magazine, relația dintre Sorokin și Soik a fost una destul de controversată. „Timp de aproape doi ani, cei doi au fost un fel de echipă, au mers în locuri frecventate de oamenii bogați, au locuit în hoteluri extravagante și au dat petreceri memorabile în cadrul cărora futuristul a vorbit despre aplicația lui, iar Delvey despre clubul social pe care intenționa să îl deschidă”.

„Anna și iubitul ei nu erau o pereche glam, era doar enervanți. Ea era nepoliticoasă și vorbea pe un ton superior. Nu era deloc amabilă. Persoanele care acceptau să fie alături de ea erau doar cele impresionate de această atitudine, se mai scrie în respectivul articol. Ea a întâlnit oameni celebri, însă aceia nu erau prietenii ei. Ea obișnuia să sune constant pe toată lumea. Mereu avea nevoie de o favoare. Dorea să petreacă și să cunoască oameni bogați”.

