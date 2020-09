Chris Evans a făcut publică, din greșeală, o fotografie nud cu el

Actorul Chris Evans, cunoscut pentru rolul Captain America, se află în jurul mai multor dezbateri zilele acestea după ce a publicat din greșeală o fotografie nud cu el.

În timp ce se juca alături de prietenii săi Heads Up, actorul ar fi publicat pe Instagram un video cu galeria sa de videoclipuri și imagini din telefon, iar printre care se afla și o fotografie cu organele sale genitale. Actorul a șters repede clipul, însă unele persoane au salvat imaginea, făcând-o publică pe rețelele de socializare, ulterior fiind ștearsă din cauza conținutului care nu corespunde reglementărilor.

Actorul Chris Evans nu a făcut până în acest moment declarații cu privire la incident.

Chiar dacă unii dintre fanii lui Chris Evans s-au amuzat, foarte mulți au adus în discuție faptul că intimitatea actorului trebuie respectată și astfel de imagini nu trebuie distribuite mai departe.

O reacție în sensul acesta a avut-o și actrița Kat Dennings, care a adus în discuție faptul că respectarea intimității ar trebui să se întâmple și în cazul femeilor, care sunt primele blamate și judecate în astfel de cazuri. „Respectul din partea publicului pentru intimitatea sau sentimentele lui Chris Evans este minunat. Nu ar fi frumos dacă asta s-ar întâmpla și femeilor atunci când se întâmplă lucruri de genul acesta?”, a scris Kat Dennings pe Twitter.

The public respect for Chris Evans privacy/feelings is wonderful. Wouldnt it be nice if it extended to women when this kind of thing happens?

— Kat Dennings (@OfficialKat) September 13, 2020