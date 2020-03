Cine a fost prima Rosie the Riveter, simbolul luptei pentru egalitate a femeilor

Rosie the Riveter este un simbol feminist recunoscut astăzi în toată lumea și care, în deceniile care au trecut de la compunerea celebrului cântec care îi este dedicat și a și mai recognoscibilului poster, nu și-a pierdut din forță. Și, deși nu o singură femeie a inspirat mitul lui Rosie the Riveter, una singură a fost prima. Iar aceea a fost Rosalind Palmer Walter – care a murit recent la vârsta de 95 de ani.

Rosalind Palmer Walter – căreia, conform New York Times, prietenii obișnuiau să îi spună Roz, și nu Rosie – s-a născut pe 24 iunie 1924 în Brooklyn, ca unul dintre cei patru copii ai cuplului format din Carleton și Winthrop (Bushnell) Palmer. Mama sa preda literatura la Long Island University, iar Rosalind a studiat la Ethel Walker School în Simbsbury, Connecticut, unul dintre primele colegii dedicate femeilor din familii din clasa superioară.

La momentul la care Rosalind termina școala, Europa se găsea deja în război, iar după SUA s-a implicat curând după atacul de la Pearl Harbor, în 1941. Astfel, Rosie a fost recrutată, la vârsta de 19 ani, ca muncitoare la Vought Aircraft Company din Stratford, unde lucra în tura de noapte, nituind carcasele avioanelor de luptă Corsair – o muncă până atunci rezervată exclusiv bărbaților.

Într-o perioadă în care foarte puține femei munceau în fabrici, povestea lui Rosalind a atras atenția unui jurnalist, care a scris despre ea, iar acel text a fost cel care i-a inspirat pe compozitorii cântecului Rosie the Riveter. Redd Evans și John Jacob Loeb au scris piesa, care a fost lansată în 1942 cu scopul de a susține moralul trupelor, dar și pe al celor care munceau de acasă pentru a susține eforturile militarilor de pe front. Cântecul avea să o transforme pe Rosalind într-o legendă: Rosie the Riveter, un arhetip al femeii muncitoare, care a ajutat la menținerea în funcțiune a fabricilor afectate de plecarea masivă a bărbaților la război. „Zi de zi, fie că plouă sau e soare/Ea e parte din linia de asamblare/Ea face istorie/Până la victorie…” erau versurile melodiei.

La un an de la finalul războiului, Rosalind Walter lucra ca asistentă la un spital din Manhattan când s-a căsătorit cu Henry S. Thompson, un locotenent, absolvent al universității Stanford. Au avut un fiu împreună, dar mariajul nu a funcționat, iar în anii ’50 au divorțat. S-a căsătorit apoi, în 1956, cu un domn Henry Glendon Walter Jr., căruia i-a preluat numele și care era președintele și conducătorul executiv al International Flavors and Fragrances, una dintre principalele companii ale lumii care producea arome și parfumuri pentru alimentație și alte produse.

Dar Rosie the Riveter a fost numai una dintre multele fațete ale personalității lui Rosalind. Mai târziu în viață, ea a ajuns să se implice în televiziunea publică, ca o compensație pentru că nu a reușit, din cauza războiului, să își ducă studiile mai departe. Era pasionată de documentare și programe de televiziune, despre care apropiații spuneau că o ajutau să simtă că își acoperă lacunele din educație, și pe care le-a susținut inclusiv financiar.

Din banii familiei sale (tatăl lui Rosalind a fost președintele companiei E.R. Squibb and Sons, care a produs dozele de penicilină utilizate de trupe în război) și ai soțului, Rosalind a susținut mai multe instituții și inițiative, de la American Museum of Natural History, la Pierpont Morgan Library, Long Island University, sau programul de burse al United States Tennis Association și North Shore Wildlife Sanctuary on Long Island.

Rosalind a fost primul model pentru personajul acum mitic Rosie the Riveter. I-au urmat și altele – celebra versiune a lui Norman Rockwell, care a apărut pe 29 mai 1943 pe coperta The Saturday Evening Post, o întruchipa pe o femeie din Vermont, Mary Doyle Keefe. Un alt poster, desenat de J. Howard Miller pentru fabricile Westinghouse, pare să fi fost Naomi Parker Fraley, o femeie care a murit în 2018. Însă Rosalind Palmer Walter a fost prima – iar rolul ei în istoria drepturilor femeilor nu poate fi subestimat.

