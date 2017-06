Cea mai spectaculoasa nunta a anului! Mireasa a purtat o rochie de 700.000. de lire sterline

Ca mostenitoare a imperiului de bijuterii Swarovski, nu ne asteptam ca Victoria sa aiba o nunta deloc plictisitoare si lipsita de opulenta.

Aceasta, impreuna cu sotul ei in varsta de 40 de ani au avut o nunta fabuloasa ce a avut loc in Trieste, Italia intr-un decor de poveste. Cuplul a spus „da” in catedrala San Giusto in fata a 250 de invitati printre care foarte multe rude si prieteni.

Ceea ce a fost punctul central al petrecerii ce a urmat a fost rochia purtata de Victoria ce a costat nici mai mult nici mai putin de 700.000. de lire sterline. Minunata rochie de mireasa a fost creata chiar de Victoria Swarovski impreuna cu designerul Michael Cinco recunoscut pentru clientela lui exclusivista ce include nume ca Jennifer Lopez, Rihanna si Lady Gaga.

Rochia ce cantarea 46 de kilograme a fost impodobita cu 500.000 de cristale, paiete si flori. Acesteia nu i-a lipsit nici voalul si trena cu o lungime ametitoare de opt metri, iar pantofii albi Jimmy Choo decorati cu cristale Swarovski au avut timbrate initialele mirilor.

Nici tortul nu este de neglijat, cuplul optand pentru un tort impresionant cu 5 etaje decorat cu flori verzi si albe ce intregeau imaginea petrecerii foarte glam ce a avut loc la resortul de 5 stele al hotelului Falisia din Portopiccolo.

Momentan cei doi se bucura de o luna de miere foarte somptuoasa pe un iaht in jurul Frantei. Victoria si-a tinut fanii de pe Instagram la curent cu fotografii in care face cumparaturi in St. Tropez sau se relaxeaza la bordul luxoasei ambarcatiuni.

Text: Robert Moraru

Foto: Instagram