Cea mai nebunească teorie legată de apariția lui Kim Kardashian la Met Gala 2019

Kim Kardashian a atras toate privirile la ediția din acest an a Met Gala, unde a purtat o rochie creată de Thierry Mugler. Apariția starului din „Keeping Up with the Kardashians” a stârnit controverse în social media, tot mai multe persoane comentând despre talia sa mult prea îngustă. „Deci câte coaste credem că și-a scos Kim?” a scris o persoană. „Ne este insultată inteligența pretinzând că arată așa de la o dietă bazată pe plante și nu de la scoaterea unor coaste”, a continuat un alt utilizator. După această apariție, Kim Kardashian se alătură celorlalte vedete despre care se zvonește că ar fi apelat la o operație pentru scoaterea coastelor, doar pentru a-și micșora talia.

Elizabeth Taylor, Jane Fonda și Sophia Loren au ajuns în atenția publicului în urma unor zvonuri asemănătoare, din cauza aspectului fizic aproape ireal. Cher se pare că ar fi apelat la ajutorul unui medic, în 1990, care a declarat public că artista nu a făcut această operație, pentru a pune capăt zvonurilor.

Potrivit antrenoarei personale de fitness a familiei Kardashian, antrenametele fizice intense reprezintă cheia unui astfel de corp. „Pentru a clarifica lucrurile: 1. Rochia are un corset pe dedesubt dar 2. Kim se antrenează șase zile pe săptămână, se trezește foarte devreme și este dedicată”, a scris Melissa Alcantara într-un Instagram Story.

Kim Kardashian a recunoscut că, de-a lungul timpului, a avut intervenții în ceea ce privește aspectul său fizic, folosindu-se de corsete pentru a-i accentua talia subțire. În 2014, Kim a început să posteze pe Instagram informații despre aceste corsete, spunând: „Sunt obsedată de antrenamentele pentru subțierea taliei.”

