Ce probleme de sănătate au Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Luca Tiago

Gabriela Prisăcariu a povestit pe rețelele de socializare care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în această perioadă. Soția lui Dani Oțil a vorbit și despre starea de sănătate a fiului ei, Luca Tiago.

Urmăritorii Gabrielei Prisăcariu s-au obișnuit deja ca modelul să le împărtășească diferite momente prin care trece în viață, chiar și cele mai puțin plăcute. Recent, într-o serie de Instastories, soția lui Dani Oțil a mărturisit că ea și băiatul ei, Luca Tiago, sunt din nou răciți. În urmă cu câteva săptămâni, s-au confruntat cu aceleași probleme de sănătate.

„Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, pe urmă am făcut și eu muci. Pe urmă iar a făcut și bebe muci, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare prin ce momente mai dificile au trecut ea și fiul ei, Luca Tiago, și micuțul având anumite afecțiuni. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit că problemele au pornit după ce atât ea, cât și fiul ei au avut COVID-19.

„Am slăbit după Covid-19 mult mai tare, deși nu am vrut. Am și celulită. Eu am fost gripată, covidată și mi-a fost extrem de rău. A trebuit să iau extrem de multe pastile și a trebuit să întrerup alăptatul pentru că nu puteam să supun copilul la un risc.