Decizia importantă luată de Lili Sandu. Ce a anunțat despre fiul ei

Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în luna august a anului 2020.

Lili Sandu și Silviu Țolu, partenerul ei, împărtășesc destul de des cu fanii de pe Instagram imagini cu fiul lor, Thomas Jay, și îi țin la curent cu toate deciziile importante pe care le iau în ceea ce îl privește pe cel mic.

Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când Lili Sandu a dezvăluit fanilor că a decis că este momentul ca băiețelul ei să meargă la grădiniță și a vorbit despre cum s-a acomodat cel mic chiar din prima zi.

„Deci am avut, așa, niște momente de anxietate, când am văzut că a plecat cu doamna educatoare. Doamna l-a luat în brațe și a plecat cu el. Oh, pune altcineva mâna pe bebele meu! Azi am început perioada de adaptare, eu sunt aici, în curte, îl aștept”, a spus, cu emoție, Lili Sandu, dezvăluind că a ales ca băiatul ei să meargă la o grădiniță privată.