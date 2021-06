Ce nu suportă Prințul George și Prințesa Charlotte la mama lor, Kate Middleton

Prințul George și Prințesa Charlotte sunt unii dintre cei mai urmăriți copii de pe mapamond, indiferent că se dau cu vopsea pe față sau că fac cu mâna. Și, din ce a mărturisit mama lor, când vine vorba de poze, paparazzi nu sunt chiar coșmarul lor cel mai mare.

De curând, Kate Middleton a avut o conversație cu Ceri A. Edwards, o mamă din sudul Țării Galilor, a cărei fotografie a fost inclusă în proiectul foto al Ducesei de Cambridge, intitulat Hold Still. Proiectul a fost lansat de Kate împreună cu National Portrait Gallery anul trecut, când britanici de toate vârstele au fost invitați să trimită un portret fotografic pe care îl făcuseră în timpul primei perioade de izolare.

În timpul discuției cu Edwards, Middleton a recunoscut că George și Charlotte nu erau deloc încântați de faptul că mama lor se ținea după ei cu o cameră foto. „Toți spuneau: Mami, te rog să nu mai faci fotografii!,” a mărturisit ea, după ce Edwards i-a povestit că și-a fotografiat la greu familia în timpul pandemiei.

Majoritatea imaginilor făcute publice de Kate Middleton sunt realizate în aer liber, ceea ce poate însemna că ducesei îi face plăcere să-i fotografieze în timp ce se joacă și se bucură de natură, dar și că, așa cum amintește un psiholog pentru The Standard, ducesa nu ține să atragă atenția asupra decorurilor somptuoase în mijlocul cărora cresc, de fapt, copiii.

Evident pasionată de fotografie, Ducesa de Cambridge a fost lăudată pentru talentul ei chiar și de Arthur Edwards, care fotografiază familia regală britanică de aproape patru decenii. „Sunt un mare admirator al fotografiei lui Kate. Ea s-a prins foarte repede.” Fotografia lui preferată, potrivit The Mirror, este una în care William și cei trei copii ai cuplului sunt într-un leagăn, o imagine făcută publică de cupulul regal cu ocazia aniversării lui William din 2020.

În mai, s-a anunțat că proiectul foto patronat de Kate a fost transformat și într-o carte intitulată Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020, care include o selecție de 100 de portrete și povești, și o prefață scrisă chiar de ducesă.

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE