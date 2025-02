Ce l-a determinat pe Brad Pitt să obțină un ordin de restricție împotriva lui Leonardo DiCaprio? Totul a început din cauza unei actrițe celebre

Leonardo DiCaprio și Brad Pitt sunt, fără îndoială, două dintre cele mai mari staruri de la Hollywood. Amândoi au cariere de mai bine de trei decenii, însă, surprinzător, au apărut împreună doar într-un singur film. Quentin Tarantino a fost cel care a reușit să-i aducă pe cei doi actori împreună în Once Upon a Time in Hollywood.

Chiar dacă acum au o relație de prietenie, se pare că lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Creatoarea de conținut Meriidiano a discutat despre tensiunea dintre cei doi actori pe contul ei de Instagram, subliniind că Leonardo DiCaprio și Brad Pitt ar fi refuzat, în trecut, să joace în aceleași filme.

„Nu pentru că nu li s-au oferit roluri în aceleași filme, ci, de fapt, în The Departed, Martin Scorsese a dorit ca rolul lui Matt Damon să fie interpretat de Brad Pitt.”

Meriidiano subliniază un detaliu mai grav, care a fost uitat în timp: un ordin de restricție. Despre această situație a vorbit chiar Brad Pitt, atunci când Quentin Tarantino i-a reunit pe cei doi actori după mulți ani în Once Upon a Time in Hollywood: „I-am impus un ordin de restricție pentru o vreme din cauza unui incident din 1994 despre care nu ne place să vorbim”, a declarat Pitt.

Motivul exact al deciziei lui Brad Pitt nu este clar, dar este evident că, la începuturile lor în industrie, relația dintre cei doi nu era atât de armonioasă cum este acum. Meriidiano explică ce s-a întâmplat atunci:

„În ’94, Brad Pitt era cu Gwyneth Paltrow, urmau să se căsătorească, dar totul s-a destrămat, iar, dintr-odată, Leonardo DiCaprio a fost surprins alături de ea.”

Această trădare a făcut ca doi dintre cei mai mari actori ai generației lor să nu joace împreună în fața camerelor timp de mulți ani.

La premiile SAG din 2020, Brad Pitt a vorbit despre relația sa cu Leonardo DiCaprio, mărturisind chiar că acesta are o poreclă pentru el: „Iubitule. Îmi spune ‘iubitule. Este ușor derutant, dar m-am obișnuit”, a declarat Brad Pitt.

Brad Pitt a mai vorbit și despre felul în care se înțelege cu Leonardo DiCaprio:

„Probabil că foarte mulți dintre voi credeți că o să spun că ne certăm, dar noi ne respectăm unul pe celălalt și avem simțul umorului. Este foarte ușor”, a spus actorul.

Declarațiile lui Pitt nu s-au oprit aici, deoarece el a mai dezvăluit și că i-ar plăcea să mai lucreze cu Leonardo DiCaprio, făcând și o glumă despre un viitor proiect împreună:

„Vreau să fac un album de Crăciun! M-am simțit foarte bine lucrând cu el. Asta înseamnă să știi că lucrezi cu cel mai bun. Există o mare ușurare în acest sens.”

În plus, conform unor surse, se pare că Leonardo DiCaprio și Margaret Qualley au sărbătorit alături de Brad Pitt la petrecerea de după decernarea premiilor.

„Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder. Mulțumesc fraților și surorilor mele. Acest lucru înseamnă mai mult decât vă puteți imagina. Mă uit la voi toți și munca a fost incredibilă, așa că vă mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei, Leo, Margot Robbie, piciorul lui Margot Robbie, piciorul lui Margaret Qualley, piciorul Dakotei Fanning. Serios, Quentin a despărțit mai multe femei de pantofii lor decât a făcut-o TSA (Administraţia pentru Securitatea Transporturilor)”, a fost discursul lui Brad Pitt de la SAG Awards.

