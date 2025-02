Gestul romantic făcut de Brad Pitt pentru partenera sa, Ines de Ramon, în timpul unei reclame la Super Bowl

Brad Pitt a făcut un gest subtil pentru iubita sa, Ines de Ramon, în timpul reclamei patriotice difuzate la Super Bowl, duminică. Fanii cu ochiul ager au putut observa acest detaliu în timp ce actorul premiat cu Oscar se plimba prin celebrul Bradbury Building din Los Angeles.

DailyMail.com a aflat că superstarul de la Hollywood purta un accesoriu oferit de iubita sa. Fostul soț al Angelinei Jolie avea la gât două lanțuri din aur de 14kt, primite cadou de la Ines, cu care are o relație de doi ani.

Bijuteriile provin de la brandul pentru care ea lucrează, Anita Ko.

Cele două bijuterii strălucitoare din aur galben erau ascunse sub cămașa sa ivoire, dar au putut fi observate când camera s-a apropiat de el.

Pitt poartă frecvent accesorii Anita Ko de când a început relația cu Ines. La rândul său, ea a fost văzută purtând un pandantiv cu inițiala „B”, un detaliu discret în onoarea actorului din Once Upon A Time In Hollywood.

„Today, we celebrate the urgency of now, the thrill of whats next, the glory of this game, and we do it as one” 🇺🇸



