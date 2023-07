Ce facultate vrea să urmeze Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023: „Sunt pregătit”

Theodor Andrei a dat examenele de Bacalaureat în această săptămână. Muzicianul, care a reprezentat România la Eurovision 2023, are planuri de viitor mărețe, așa cum a dezvăluit într-un interviu pentru Playtech. Tânărul știe deja ce traseu profesional își dorește să urmeze și se pregătește temeinic.

Artistul , student la Colegiul Național Dinu Lipatti din București, se mândrește cu performanța sa de la Bacalaureat. Acesta a declarat recent că este foarte mulțumit de modul în care a gestionat subiectele la primele două examene și spera să se descurce bine și la proba de Geografie, examenul pe care încă trebuia să îl susțină atunci când a oferit interviul.

Astfel, după Bacalaureat, Theodor Andrei își dorește să dea la Actorie, iar mai apoi să urmeze un program de masterat în Regie. Artistul s-a pregătit foarte bine pentru examenele de final de an și așteapta cu nerăbdare să primească rezultatele.

„Am dat examenele. A fost foarte mișto la Bacalaureat. M-am descurcat super bine, a picat ce am știut, a fost mișto. Mai dau la geografie. Sunt pregătit, am făcut teste încontinuu. Vreau să dau la Facultatea de Actorie și masterat în Regie”, a spus Theodor Andrei acum câteva zile.

În cadrul aceluiași interviu, muzicianul a discutat și despre perioada petrecută la Eurovision 2023, unde a reprezentat România la Liverpool cu piesa „DGT On and Off”. El a abordat și subiectul contractului cu Televiziunea Română, entitatea care a organizat competiția națională.

„A fost o experiență frumoasă. S-au întâmplat foarte multe lucruri. Am învățat să țin mai tare cu dinții de ideile mele, pe viitor și să nu mă mai las așa dărâmat. Am avut puterea să spun „nu”, aveam un contract care nu mă lăsa să schimb lucrurile, indiferent de ce aș fi spus eu. Asta a fost situația, este un capitol terminat. O să răspund la foarte multe lucruri și mituri în al doilea album al meu, care sper să iasă anul acesta, dacă reușesc să îl termin. Cred că nu orice vis care devine realitate este și frumos. Totuși, sunt multe aspecte frumoase. Doar ce am primit zilele trecute mesaj… Sunt oameni străini care ascultă piesa mea nouă, în română, și caută subtitrare, caută să înțeleagă. A apărut chiar și o carte despre povestea mea, cu numele personajelor schimbate, despre TVR. Eu sunt mulțumit de mine. Faza este că prestația nu înseamnă doar interpretare vocală sau prezență scenică. Din păcate, nu pot să îmi asum credit pentru ceea ce s-a întâmplat în afara muncii mele, pentru că nu am avut niciun fel de implicare din punctul ăsta de vedere.

Oricine se uită la momentul ăsta, poate avea o reacție pozitivă sau negativă, eu trebuie să reacționez pentru ambele cazuri, căci este o portretizare a momentului meu, care, deși, nu îmi aparține, este asociată cu imaginea mea și trebuie să o accept așa cum este. Oamenii nu caută ceva diferit, oamenii caută ceva vechi, împachetat altfel. Per total a fost bine primit, a fost mult mai bine primit în străinătate, pentru că publicul străin are o mentalitate mai deschisă. Publicitatea negativă, tot publicitate este!”, a completat Theodor Andrei.