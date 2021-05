Ce crede Jennifer Garner despre faptul că Jennifer Lopez și Ben Affleck ar forma din nou un cuplu

Faptul că Jennifer Lopez și Ben Affleck ar forma din nou un cuplu a surprins o lume întreagă, iar acum ies la iveală detalii inedite despre lucrurile care au dus la împăcarea celor doi, dar și despre reacțiile pe care le-au avut foștii parteneri de cuplu ai lui Affleck & Lopez la auzul veștii.

Potrivit unei surse apropiate lui Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck, actrița nu este deloc afectată de aceste zvonuri, ba din contră. Sursa citată de In Touch a precizat că actrița în vârstă de 49 de ani „este cu adevărat fericită pentru ei și crede că cei doi formează o pereche foarte potrivită. Ea are acum o altă relație (cu John Miller – n.red) și Ben a trecut și el peste despărțire. Ea este fericită că el a întâlnit o femeie care are succes prin propriile forțe și nu îl folosește pe Ben pentru a ajunge celebră”.

Și actorul Matt Damon, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Affleck a vorbit despre posibila împăcare a acestuia cu Jennifer Lopez. Invitat în emisiunea Today, actorul a declarat: „Nu există suficient alcool în lume care să mă determine să vorbesc despre asta. Este prima dată când aud despre această știre. Este o poveste fascinantă. Sper că este adevărat. Îi iubesc pe amândoi. Sper că este adevărat. Ar fi extraordinar”.

Bennifer, așa cum a fost supranumit între 2002 și 2004 cuplul format din Jennifer Lopez și Ben Affleck, ar mai putea avea o șansă. Potrivit surselor apropriate, cei doi au petrecut o vacanță de o săptămână în Montana, unde Affleck ar deține o cabană de schi la Yellowstone Club în Big Sky.

Complexul rezidențial găzduiește și alte celebrități, precum Bill Gates, Justin Timberlake și Jessica Biel. O altă sursă, citată de Daily Mail, a afirmat, după călătoria lui Lopez, că cei doi „au o legătură puternică. Totul a fost intens și rapid, dar Jennifer e fericită”. În plus, Page Six a raportat că Affleck a fost văzut la casa din California a lui Jennifer Lopez, și că aceasta chiar a „trimis după el” o mașină Escalade care, după întâlnire, l-a și condus înapoi acasă pe actor. „Oamenii de la pază l-au luat de la o locație în apropiere și l-au lăsat acasă după ce a petrecut câteva ore la ea acasă.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE